Find My Kids, deprem nedeniyle endişeleri daha da artan anne babalara yardımcı olmak için, pek çok özelliğe sahip mobil uygulamasını Türkiye’deki tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Öğrencilerin okula geri dönmesiyle birlikte, anne babalar ister istemez “Çocuğum acaba okula vardı mı?”, “Okuldan çıktı ama şu anda nerede, ne zaman evde olur?” gibi soruları hemen her gün sormaya başladılar. Bu gibi soruların en hızlı cevabı ise çocukların bulunduğu yeri anlık olarak gösteren konum takip uygulamalarıyla alınabiliyor.

Anne babaların çocuklarının konumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilmelerini sağlayan mobil uygulama Find My Kids, kullanıcı verilerini izinli ve anonim olarak işlediği, ilgi çekici bir araştırma gerçekleştirdi. Dünyada 3 milyon, Türkiye’de 100 binden fazla aktif kullanıcısı bulunan Find My Kids, ülkemizdeki çocukların evleriyle okul arasında ortalama ne kadar yolculuk yaptıklarını hesapladı.

Find My Kids tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi yüksek nüfusa sahip illerin yalnızca şehir merkezlerinde geçtiğimiz Ocak ayındaki kullanım dikkate alınarak yapılan inceleme oldukça dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor. Buna göre çocukların gittiği okullar evlerinden ortalama 1,9 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Öte yandan, çocukların yüzde 10’u her sabah okula gitmek için 5 kilometreden uzun bir yolu takip ediyor.

Depremlerin ardından Find My Kids tüm Türkiye’de ücretsiz olarak kullanılabiliyor

Find My Kids Ülke Müdürü Neşen Yücel, “Depremlerde yaşanan kayıplardan dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Bölgedeki herkesin ve sevdiklerinin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gerçekten çok zor bir durum yaşıyoruz ülke olarak. Ancak öğrencilerimizin de okullarına dönmesi gerekiyor. Bu durum tabii ki anne babalar için hiç kolay değil. Çünkü hem yüreklerde depremin oluşturduğu endişe hem de akıllarda bu endişeye bir çözüm arama telaşı var. Üstelik deprem bölgesinden diğer şehirlere gelen çok sayıda öğrencimiz de bulunuyor. İşte biz de tam bu noktada anne babaların endişelerine bir çözüm üretmeye yardımcı olmak için depremlerin ardından uygulamamızı tüm Türkiye’de ücretsiz olarak kullanıma sunmaya başladık. Ücretsiz kullanım imkanını yardım seferberliği süresince, ülkemizde durum biraz olsun normalleşene kadar sürdüreceğiz. Şu an için Find My Kids’i telefonuna indirip kuran herkes uygulamanın tüm özelliklerinden hiçbir kısıtlama olmadan yararlanabilir” dedi.

Find My Kids, kullanıcı güvenliğini belgeleyen kidSAFE sertifikasına sahip

Türkçe olarak kullanılabilen Find My Kids sayesinde anne babalar çocuklarının konumunu harita üzerinde adım adım gerçek zamanlı olarak görebiliyorlar. Ebeveyn kontrol imkanlarını en üst düzeye çıkaran bu özellikle birlikte, çocuk okul ya da ev gibi önceden belirlenen bir konuma ulaştığında anında haberdar oluyorlar. GPS takip özelliklerine ek olarak, çocuğun telefona yanıt vermediği ya da sessize aldığı durumlarda bile yüksek sesle zilini çaldırabiliyor, şarj seviyesini takip edebiliyor, telefonunda hangi uygulamayı ne kadar kullandığını görebiliyorlar. Find My Kids, tüm cep telefonlarının yanı sıra geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu özel Apple Watch uygulamasıyla da kullanılabiliyor.

170 ülkede kullanıcıları bulunan Find My Kids, çocukların ve ailelerin kişisel gizliliğini ve güvenliğini en ön planda tutuyor. Uygulama 2020 yılından bu yana aralıksız her sene almaya hak kazandığı kidSafe sertifikasıyla kullanıcı güvenliğini en ön planda tuttuğunu kanıtlıyor. Find My Kids’in sahip olduğu kidSAFE sertifikası, uygulamanın bağımsız olarak incelenerek online güvenlik ve kişisel gizlilik açısından önemli uluslararası standartları karşıladığını vurguluyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi