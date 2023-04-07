Prof. Dr. Ümit Özdağ: Türkiye bir seçime doğru hızla ilerliyor. Bu seçim sırasında tabii ki basının, televizyonların kamu hizmeti yaptıklarından hareketle en önemli görevlerinden bir tanesi de Türk halkına Türkiye’de bu seçimde aday olan cumhurbaşkanı adayları ve yine seçime katılan siyasi partilerin programları ve eylemleri ile ilgili doğru bilgilendirme yapmaktır. Ancak; Ata İttifakı’na Zafer Partisi’ne ve Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan’a yönelik olarak yasalara aykırı bir şekilde çok ciddi bir ambargonun uygulandığını görüyoruz. Biz bu noktalara Zafer Partisi olarak televizyonların desteğiyle gelmedik.

RTÜK’e basın ve televizyonlarda çıkan haber programlarının kayıtlarını vereceğiz

Bu noktaya gelene kadar hangi ambargo süreçlerini aştığımızı biliyoruz. Bundan sonraki mücadelemizde de televizyonlarda olmayabiliriz ama meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Sokaklarda, caddelerde olmaya devam edeceğiz. RTÜK’e her gün bundan 15 gün öncesinden başlayarak basın ve televizyonlarda çıkan haber programlarının kayıtlarını vereceğiz. Bu kayıtlarda Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın ve Ata İttifakı bileşenlerinin nasıl bilinçli bir şekilde görmemezlikten gelindiğini göstereceğiz ve ondan sonra yasanın uygulanmasını isteyeceğiz.

Bu demokrasi değil. Bu açık faşizm

Benim TBMM’de yapmış olduğum basın toplantılarının bile kayda alınıp, dikkat edin; Meclis TV dahil hiçbir yerden verilmediği bir ortamdan geçiyoruz. Bu demokrasi değil. Bu açık faşizm. Bu bir tarafta Cumhur İttifakı’nın faşizmi öbür tarafta Millet İttifakı’nın faşizmi. Onların yandaş televizyonlarının faşizmi. TRT’nin uyguladığı tam anlamıyla bir devlet faşizmi.

Bu basın mensupları ile ilgili bir husus değil basın patronları ile ilgili bir husus. O basın patronları da bir gün Türk halkına karşı uyguladıkları bu ambargonun hesabını muhakkak verecekler.

Dr. Sinan Oğan: Sayın Özdağ’ın ifade ettiği gibi Ata İttifakı bileşeni siyasi partiler basın ve medyamız tarafından görmezden geliniyor hem de Türkiye’deki dört Cumhurbaşkanı adayından birisi olarak, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak bize dönük Saray’dan gelen talimatla bilinçli bir karartma kampanyası var.

Birileri tutuşmuş durumda

Biz, sadece ve sadece TV’lerin sabah akşam Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan’ı gösterdiği, Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gösterdikleri, Memleket Partisi Adayı Muharrem İnce’yi gösterdikleri bir yerde tartıştıkları, konuştukları bir yerde Sinan Oğan’ı anketlerde bile göstermemeye çalışmalarına itiraz ediyoruz.

Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin oyunu aldığı için birileri tutuşmuş durumda. Birileri bundan endişe duyuyor ve dönüp size baskı yapıyor.

Merak etmeyin ayın 14’ü geldiğinde inşallah siz de o çok özlediğiniz özgürce yazmayı, özgürce medya faaliyetlerinde bulunmayı nihayet siz de o günlere kavuşacaksınız. Hiç merak etmeyin sizin hakkınızı da Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan olarak ben savunacağım.

YENİGÜN HABER MERKEZİ