Kontrolsüz öfke kişiler arası ilişkileri bozar ve huzursuz bir yaşantıya neden olur. Öfkeyle başa çıkmak için öfkenin nereden kaynaklandığını tespit etmek gerekir. Öfke duyduğunuz kişiyle müsait bir zamanda konuşun ve ona öfkelendiğinizi açıkça paylaşın. Öfke duygusu tanımlanıp açıklandığında giderilebilir.

Sizin hem kendinize hem de çevrenize anlayışlı olabilmeniz için öfkeyi dönüştürmeniz gerekir. Öfkeyi isterseniz tanıyalım. Öfke normal, insani bir duygudur. Duygusal bir tepkidir. Hafif kızgınlıktan yoğun şiddete kadar uzanır. Öfke istenmeyen duygu olduğu için öfkeden kurtulmak istersiniz. Bu duyguyu kontrol altına aldığınızda hem kendinize hem de çevrenize anlayışlı olmaya başlarsınız.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Anlayış Sanatı" Değişim Programı sayesinde öfke duygusu size zarar vermeyecek çünkü kendinizi ve çevrenizi tanıyıp anlayabileceksiniz.

"Anlayış Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada kendinize ve çevrenize nasıl anlayışlı olabileceğiniz ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Öfke kontrol altına alındığında ve dönüştürüldüğünde şefkat ortaya çıkar. Şefkat güzel bir şeydir ve herkes şefkatli olmak ister. Değişim ve tekamül sayesinde içinizdeki tüm yıkıcı duygular yapıcı duygulara dönüşecek ve gerçekten mutlu olacaksınız.