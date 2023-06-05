ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2023 sezonunun ilk offroad yarışı olan ve Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından düzenlenen PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası ilk ayağı, Ankara Kızılcahamam Offroad Park’ta düzenlendi.

Kızılcahamam Belediyesi Önünde gerçekleşen start seremonisi ile başlayan, 20 araç ve 40 sporcunun nefes kesen mücadelesi Ankaralı sporseverlerden de büyük ilgi gördü.

Büyük çekişmeye sahne olan zorlu yarış sonunda birinciliği Bekir Başkal-Hande Erdoğan kananırken, Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy ikinciliği ve Ali Seyda Kıvrak-Serkan Sivri de üçüncü sırada yer aldı. Sınıf 2'de Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy, Sınıf 3'te birincisi Mesut Kara-Emrullah Gözüboz ve Sınıf 4'te de Bekir Başkal-Hande Erdoğan birincilikleri elde eden ekipler olurken, takımlar birinciliğini de eşit puana sahip iki takım Akdeniz Offroad Team/ ve Akın Offroad Team paylaştılar.

PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası, 22-23 Temmuz tarihlerinde Denizli Doğa Sporları ve 4×4 Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından Denizli Merkezefendi'de düzenlenecek olan ikinci ayak yarışı ile devam edecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi