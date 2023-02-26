Çağlar, mahkemelerin yabancıların dolandırdığı yabancılarla dolu olduğunu açıkladı ve kayıtdışı çalışan emlakçıların krizi büyüttüğünü belirtti.

Antalya’nın zaten deprem felaketi öncesinde de dış göçten dolayı içinde bulunduğu emlak krizini şu an iç göçle birlikte nasıl çözmeye çalıştıklarını aldıkları tedbirleri soran Aksoy’a Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar: ‘’Meslek odasına bağlı esnaflarla iletişime geçerek komisyon alınmamasını söyledik, ev sahiplerine kira için ricada bulunduk’’ dedi.

‘’ANTALYA’DA 6 BİN ÜYEMİZ VAR ANCAK 15 BİN YABANCI KAYIT DIŞI EMLAKÇILIK YAPIYOR’’

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Antalya’nın aldığı dış göç neticesinde emlak fiyatlarındaki artışın fahiş boyutlara geldiğini anlatan Çağlar, ‘’Yabancıların kendi aralarında kurdukları whatsapp ve telegram grupları var. Kayıt dışı olarak vergi vermeden kendi dillerinde emlak işi yapıyorlar. Bu sorunu çözmek için defalarca Ankara’ya meclise gittim daire başkanlarıyla görüştüm” ifadelerini kullandı.

ANTALYA’NIN YAŞANACAK HALİ KALMADI, MEMURLAR DA TAYİN İSTİYOR

Bu sorunun kendi vatandaşımıza etkilerini soran Aksoy’a İsmail Çağlar, ‘’Antalya’nın yaşanacak hali zaten kalmadı. Öğrencilerimize, gençlerimize yaşayacak ev bulamıyoruz. Fiyatlar çok yüksek olduğu için şehrimizde yaşayan memur vatandaşlarımız bile başka illere gitmek için tayin istiyorlar’’ şeklinde konuştu.

Antalya’ya atanan memurların yaşadıkları emlak problemlerini soran Aksoy’a Çağlar: ‘’Ben kendi evladımı evlendireceğim 15 bin liranın altında ev yok. Bu fiyatlara düzenleme gelmesi lazım. Memur kesim gelmek istemiyor, aldıkları maaş belli burada geçinebileceklerini düşünmüyorlar. Bu düzenleme ancak denetlemeyle olur. Antalya’da 6 bin üyemiz var bunun dışında mülteciler kayıt dışı ev alım satımı, kiralama, araç kiralama işi yapıyorlar. Tamamen kayıt dışı olarak kendi aralarında kendi dillerinde bu işi yapıyorlar ve bunun kesinlikle denetlenmesi lazım’’ uyarısında bulundu.

‘’MAHKEMELER YABANCILARIN DOLANDIRDIĞI YABANCILARLA DOLU’’

Fiyat artışlarının sığınmacıların fahiş fiyatlı kiralamalar yapmaları olduğunun altını çize Çağlar, ‘’Rusya Ukrayna savaşından sonra insanlar Antalya’ya geldiler ve hemen kafalarını sokacak yer aradılar. Ancak bunları kendi vatandaşları aracılığıyla kiraladılar. 10 bin liralık evleri 20 bin liraya kiraya verdiler. Ancak onlardan fahiş fiyatlara kiraladılar ve aylar sonra sığınmacılar bunu anladıklarında mahkemelere başvurdular ve mahkemeler bunlarla dolu. Fiyat artışlarının yegane sorumlusu bunlardır. Bunların önüne geçilmesi için denetleme lazım. Bu dolandırıcılığı yapanlar hala kiralama yapmaya devam ediyor’’ dedi.

“İLAN SİTELERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMEZSE DOLANDIRICILIK DAHA DA ARTAR”

Satış-kiralama ilanlarının yayınlandığı sitelerde ilan yayınlanması için ruhsat sisteminin getirilmesi gerektiğini söyleyen Çağlar, denetlemenin sıkılaştırılması gerektiğini söyledi.

Otellere yerleştirilen depremzede ailelerin turizm sezonu başladığında buralardan çıktıktan sonraki akibetinin ne olacağını soran Aksoy’a Çağlar “Ev bulmaları çok zor, kiralanabilecek ev kalmadı. Duyarlı ev sahiplerinin duyarlılığı ile bir grup depremzedeyi yerleştirebildik ancak bu sorun yeni değil Rusya Ukrayna savaşı sonrasında başladı ev krizi’ yanıtını verdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ