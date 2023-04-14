İstanbul’dan en fazla 3.5 saat uzaklıktaki ilgi çeken yerler arasında yemyeşil Sapanca, longoz ormanlarıyla İğneada, mistik sokaklarıyla Tirilye ve Karadeniz kıyısındaki Kefken var.

Bu yıl 21 Nisan’da başlayıp 23 Nisan’da sona erecek 3 günlük Ramazan Bayramı tatili için rezervasyonlar yapılmaya başlandı. Online seyahat bileti, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet.com, tatilde nereye gideceğine henüz karar veremeyenler için İstanbul’a yakın kısa rotalar hazırladı. İstanbul’dan en fazla 3,5 saat uzaklıktaki rotaları radarına alan Obilet.com bu kısa tatili en huzur dolu geçirebileceğiniz yerleri belirledi. İster kendi aracınızla gidip bir otelde konaklayın, isterseniz obilet.com üzerinden ulaşım ve araç kiralama rezervasyonu yaparak ulaşın…

Sapanca’da oksijen molası

İstanbul’a yaklaşık 1,5 saatlik araba yolculuğuyla ulaşılabilen Sapanca kısa tatil rotalarında ilk sırada yer alıyor. Hem Sapanca Gölü gibi tabiat güzellikleri hem de son dönemin gözde tatil trendi bungalov turizmine hizmet eden tesisleriyle İstanbul’dan kaçıp doğanın içinde tatil yapmak isteyenlerin gözdesi olan Sapanca bu bayram tatilinin de en kısa rotalardaki gözdesi. Hem Nisan ara tatili için çocuklarıyla doğanın içinde tatil yapmak isteyenler hem de Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler için temiz havada, sakin bir tatil için ideal yerlerden.

Avrupa’nın en büyük longoz ormanı: İğneada

Hem doğanın kalbinde hem de lezzetli bir mola için Trakya'nın incisi İğneada en ideal yerlerden. Avrupa’nın en büyük longoz ormanlarından birine yolculuk etmek isteyenler İstanbul’dan yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculukla tabiatın ortasında bir mola verebilir. İğneada, longoz ormanlarının yanı sıra Trakya’ya özgü onlarca coğrafi işaretli lezzeti ile aynı zamanda bir gastronomi destinasyonu. Bölgeye özel etleri ve peynirleri mutlaka tatmalısınız. İğneada ziyaretinizde Limanköy'de bulunan tarihi deniz feneri de mutlaka görmeniz gereken yerlerden.

Mistik sokaklarıyla Tirilye

Bursa’da görülmesi gereken yerler listesinde ilk sıralarda yer alan ve İstanbul’a sadece 2 saat uzaklıktaki Tirilye, bölgeye özgü Rum evleri ve dar sokaklarıyla kendinizi farklı bir atmosferde bulacağınız yerlerden. Haftasonu şehirden kaçmak için en ideal yerlerden Tirilye’ye gitmişken Taş Mektep, Aya Yani Manastırı’na da uğramayı unutmayın.

Karadeniz havası almak isteyenlere : Kefken

İstanbul’dan çok da uzaklaşmadan rotanızı Karadeniz yönüne çevirmek isterseniz Kefken’e bir uğrayın deriz. Kocaeli’nin Karadeniz kıyısındaki şirin bir kasaba olan Kefken İstanbul’dan yaklaşık 2 saatlik araba yolculuğuyla günübirlik seyahat için bile uygun yerlerden.İstanbul’dan çıkıp yapmışken birkaç gün gezelim derseniz bölgede şirin butik oteller veya kiralık evler de mevcut. Her ne kadar mevsimi olmasa da plajlara da bir uğrayın deriz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ