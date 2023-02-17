Kalça kireçlenmeleri doğumsal ya da sonradan oluşan yapısal kusurlar (kalça çıkığı,travma,çocukluktan gelen kalça kemiği hastalıkları gibi...) sebebiyle zamanla kalça eklemindeki kıkırdağın aşınmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir.Ayrıca bazı kişilerde sebebi bilinmeyen kalça kireçlenmeleri de oluşabilir.

Kalça kireçlenmesi 60 yaşından sonra ortaya çıkabileceği gibi çocukluk döneminde oluşan kalça eklemi hastalıkları sonrası veya doğuma bağlı oluşan kalça çıkığına bağlı olarak küçük yaşlarda da meydana gelebilir.

Kalça kireçlenmesi risk faktörleri;İlerleyen yaş,obezite,ağır olan fiziki şartlara sahip işlerde çalışmak,genetik faktörler,kalçada zedelenmeye neden olan travmalar ve romatizmal hastalıklardır.

Kalça kireçlenmesi hastalarda günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen bir rahatsızlıktır.En önemli belirtisi ağrıdır.Ağrı,kasık bölgesi ya da kalçada, bazen de diz ya da uylukta hissedilir.Bu ağrı sebebiyle günlük yapılan aktivitelerde (Çorap giyme,oturup kalkma,merdiven çıkıp inme,araca binmek gibi...) güçlük yaşanması önemli belirtiler arasındadır.Ağrının ardından hareket kısıtlılığı meydana gelir.Eklem etrafında hafif şişlik,bir eklem büküldüğü zaman tıkırtı veya çıtırtı sesi gelmesi de kalça eklemi kireçlenmesi belirtileri arasındadır.

Hastalığın tanısı hasta öyküsü ve fiziki muayene ile konulur.Ancak diğer kalça eklemi hastalıklarından olup olmadığına ayırıcı tanı yapmak için çoğunlukla ilk olarak röntgen filmi çekilmelidir. Bazı özel durumlarda ise MR ve bilgisayarlı tomografi incelemesi gerekli görülebilir.

Op.Dr.Alperen Korucu,''Kalça kireçlenmesinde konservatif ve cerrahi olarak tedavi edilir.Çeşitli eklem içi enjeksiyonları yapılabilir.Bu enjeksiyonlarla beraber kalça ekleminin ömrü uzatılabilir.Bunun için uzman hekimden randevu alınıp muayene olunmasında fayda vardır.Erken tanıda ameliyata gerek yoktur.Hastaya ağrı kesiciler kullanması, yürürken destek kullanması, fizik tedavi yöntemleri, varsa fazla kilo verilmesi önerilir.''dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi