Genel cerrah ve obezite cerrahisi Doktor Levent Bakışgan, kilolara karşı egzersiz ve diyet yapmaya zamanı olmayanlar için bilgiler verdi.

(WHO) obezite hastalığının tanımını bireylerin sağlığını etkileyecek şekilde vücutlarında aşırı yağ birikimi sonucunda oluşan bir hastalık olarak yapmıştır.

Hatta obezite insanların yaşam konforunun önüne geçen ve diğer hastalıklarında başlamasına sebep olan günümüz dünyasının en tehlikeli hastalıklarından biri olarak kabul edilmektedir.

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Bugün günümüzdeki her hastalık gibi artık obezitenin de farklı tedavi yöntemleri bulunmuştur.

Hipokrat’tan günümüze kadar ulaşan kaynaklarda obezite her dönem bir hastalık olarak kabul edilmiş önlemek için ise diyet ve egzersiz çalışmaları önerilmiştir.

Değişen günümüz koşullarında Diyet ve egzersiz çalışmaları ise çalışan insanların yaşamlarına her zaman uymak zorunda olduğu klasik katı kurallar çerçevesi halinde sunulmaktadır.

Fakat iş yaşantısı ve özel yaşamlarında sorunlar ile boğuşan günümüz insanı çoğu zaman gerek egzersiz yapmayı gerekse bağlı bulunduğu diyet planına göre hareket etmenin çok dışında yaşamlara sürüklenmektedir.

Defalarca diyet ve egzersiz planları satın alarak hayatlarını buna göre kurmaya çalışan ve bu planlarına uyamayıp başarısız olan insanlar bu başarısızlığın vermiş olduğu mutsuzluk ve stres bozukluğu sebebiyle obezite hastalığından hiçbir zaman kurtulamayacakları yanılgısına düşmektedirler.

Bu nedenle birçok ülke gündemlerine her bireyin obeziteye yatkınlığının olduğunu, yaşam koşullarının obezite risk faktörlerini arttırdığını konu olarak almıştır.

Obezite hastaları yaşam konforlarından ödün vererek yaşamak zorunda kaldığından sosyal hayatlarında obezite hastalığının önüne çıkardığı engeller ile günün her saati baş etmeye çalışmak zorundadırlar.

Gün içerisinde yaşadıkları bu sorunun anlık olarak önüne geçebilecekleri bir çözümü olmadığından obezite durumunu hastalık olarak kabul etmeli ve obezite tedavisi için gerekli olan tedavi adımlarını hemen atmaları gerektiğinin farkında olarak yaşamlarını şekillenmelilerdir.

Tıp dünyası ise obezite ile başa çıkmanın yollarını hastalığın tanımı ile birlikte geliştirerek, obezite bireylerin sağlıkları için gerekli adımları hızlıca atmış olup obezite hastalığının tedavisinde kullanılan farklı obezite tedavi yöntemleri geliştirmiştir.

Bulunan farklı tedavi yöntemleri ile de önemli aşamalar kaydedilmiş olup her geçen gün yeni tedavi çalışmaları ile hastaların hayatlarına kaldıkları yerden daha sağlıklı bir şekilde devam etmeleri amaçlanmıştır.

Obezite ile yaşamak zorunda değilsiniz.

Bu yöntemlerin en güvenilir ve en zahmetsiz olanı herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmeyen, endoskopi ya da anestezi ihtiyacını ortadan kaldıran Allurion Programı çığır açan bir çözüm oluyor. Hastaların yalnızca bir adet kapsül yutmaları gerektiren bu işlem, midede bir balon gibi güvenli bir şekilde şişerek kilo problemi yaşayan kişilerin açlık hissiyle mücadelesinde yardımcı olmaktadır.

Devamında Yutulabilir mide balonu 16 hafta sonra vücuttan doğal yollarla atılıyor. Bu süre zarfında kişilerin vücut ağırlığında %10-15 oranında kayıp oluyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 80 binden fazla uygulamada başarıyla sonuçlanan Allurion Programı özellikle hali hazırda sağlıklı bir yaşam tarzı olan ancak açlık hissiyle başa çıkamayan kişiler için tam anlamıyla hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu yenilikçi mide balonu programı, aynı zamanda kişilere sürdürülebilir yaşam tarzı değişiklikleri sağlamak amacıyla bir beslenme uzmanından 6 aylık destek de sunuyor. Böylece kişi kilo verirken sağlıklı ve dengeli beslenmeyi de öğreniyor. Kliniğimizde bu 6 aylık diyetisyen takibine ek olarak, yeme davranışı üzerine çalışan uzman bir psikolog desteği de sunuyoruz. Psikolojik destek; var olan çeşitli yeme bozukluklarında, örneğin tıkınırcasına yeme, duygusal yeme gibi sorunlarda kalıcı başarıyı desteklemekte çok fazla işe yarıyor. Hastalarımıza 6 ay boyunca diyetisyen & psikolog eşliğinde takip edildiğinde verilen kiloların kalıcı olması kaçınılmaz oluyor.

Fiziksel olarak formda olmak, düzenli egzersiz yapmak kilo vermeyi destekleyen en iyi yollardan biridir. Kişi kilo kaybederken sağlıklı bir vücut kompozisyonuna sahip olması hedeflenir. Bu da düzenli yapılan egzersizle mümkündür. Ekibimizdeki spor eğitmenleriyle birlikte biz bu süreci hastalarımızla birlikte yönetiyoruz. İstenmeyen kilolarından kurtulan hastalarımızın en büyük destekçisi de yaşam tarzı haline getirdikleri ve yapmaktan zevk aldıkları bu düzenli egzersizler.

Obezite tedavisinde multidisipliner bütüncül bir yaklaşım çok önemlidir. İyi bir takip yapılmadan, kişiye yaşam tarzı değişiklikleri kazandırılmadan yapılan tüm işlemler geçicidir. Kişinin tedavi sonrası yaşam tarzını değiştirerek diyetine uyması ve egzersiz veya spor aktivitelerini de yaşamına dahil etmesi gerekir. Her şeyden önemlisi, kilo verme süreci boyunca size rehberlik edebilecek, nitelikli bir ekipten destek almaktır. Sağlık ve güvenli bir şekilde kilo vermek uygun destek ve daha doğru yaşam tarzı seçimlerinin birleştiği, kendi sağlığınız için bütüncül bir yaklaşım benimsemekten geçiyor. Başarıya ulaşmak için birlikte çalışmak, tek başınıza mücadele etmekten her zaman daha iyidir.