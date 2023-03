“SÜPER PROJE”YE ULUSLARARASI ÖDÜL Yazılım ve Teknoloji Geliştirme Şirketi OBASE’in, Bizim Toptan ile dijital sipariş yönetimi için geliştirdiği “Süper Proje”, RETA – Avrupa Perakende Teknoloji Ödülleri’nde En İyi Kurumsal Çözüm Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. 23 Mart 2023, İstanbul; Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden OBASE’in, Türkiye’nin en büyük ve yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan iş birliğiyle geliştirdiği dijital sipariş yönetimi projesi, bu sene 16. kez düzenlenen RETA – Avrupa Perakende Teknoloji Ödülleri’nde En İyi Kurumsal Çözüm Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. “Süper Proje”, ileri analitik ve makine öğrenmesi yöntemiyle uçtan uca dijital Sipariş Yönetimi gerçekleştirilmesini ve bulunurluk, stok yönetimi gibi konularda rekabetçi sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Daha önce 2023 Yıldız Holding Senenin Yıldızları Ödülleri’nde “Maliyet Avantajı” kategorisinde ödül alan proje, RETA ile başarısını bir kez daha perçinlemiş oldu. Projenin geliştirilmesinde yarattığı katma değer sebebiyle OBASE de Avrupa’nın önemli perakende kuruluşlarından EHI Retail Institute’ten “Top Supplier Retail 2023” sertifikası aldı. Reta Perakende Teknoloji Ödülleri; EHI Retail Institute tarafından Almanya Düsseldorf’ta düzenlenen Euro Shop perakende fuarı bünyesinde düzenlenen törende veriliyor. EuroCIS ve Reta Ödülleri ile sektörün nabzı tutulurken, teknoloji ve hizmet sağlayıcıları ile perakende markaları da fuarda bir araya geliyor. Almanya’da 27 Şubat 2023 tarihinde düzenlenen tören sonrasında bilgi veren OBASE Kurucu Ortağı ve CEO'su Dr. Bülent Dal, “OBASE olarak kurulduğumuz günden bu yana sektör gözetmeksizin tüm çözüm ortaklarımıza en yüksek katma değeri ve faydayı sağlamak için çalışıyoruz. Bizimle yola çıkan Bizim Toptan ailesine ve çalışmamızı ödüle layık gören Avrupa Perakende Teknoloji Ödülleri Komitesi’ne teşekkür ederiz” dedi. Süper Proje’nin Süper Avantajları Süper Proje hakkında da bilgi veren Dal, “Üç farklı müşteri kanalından (EDT- Ev Dışı Tüketim, Bireysel, Geleneksel) gelecek müşteri taleplerini önceden doğru bir şekilde tahminleyerek, stok maliyetlerini azaltacak, yok satmaları minimum düzeye indirecek ve operasyonel verimliliği arttıracak bir sipariş yönetimi uygulamasına geçilmesi hedefiyle çalışmalarımıza başladık. Sunduğumuz çözüm sayesinde Bizim Toptan’da; planlanan aktivite ve promosyon tahminleri, mevsimsel geçişler, okula dönüş (back to school), Ramazan gibi özel günlerin tahminlemesi ve yönetilmesine önemli katkı sağlandı. Bununla beraber müşteri talebinden ürünün mağazaya sevkine kadar uçtan uca tüm sipariş sürecinin dijitalleştirilmesi, dinamik karar destek sistemleri kurulması, otomatik öneri sipariş sistemleri kurulması ve operasyonel verimliliğin arttırılması mümkün kılındı” dedi. Süper Proje’nin kapsadığı aşamalara da değinen Dal, “Bizim Toptan’ın ihtiyaçlarına göre talep-tahmin sisteminin ve mağaza/depolar için öneri sipariş algoritmasının özelleştirilmesi, merkezi dağılım ve ek sipariş modüllerinin devreye alınması, araç kapasite ve sevk planlama modülü, transfer sipariş süreçleri, tedarikçi uzun dönem planlama süreçleri ve görselleştirme ile çok anlamlı sonuçlar elde edildi” dedi. “Proje ile yılda 10 bin ağaca eşdeğer CO2 salımını düşürdük” OBASE ile gerçekleştirdikleri çözüm ortaklığı ve ödüle ilişkin bilgi veren Bizim Toptan Tedarik Zinciri ve Kanal Geliştirme Direktörü Murat Yanık ise; “Bizim Toptan Satış Mağazaları olarak, 180 mağazamızda 5.000 çeşit ürünün Satışını gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her an bu ürünleri raflarımızda bulabilmesi en önemli performans göstergemiz. Ancak bunu sağlarken stok dengemizi de korumamız gerekiyor. OBASE ile geliştirdiğimiz bu projede, süreci uçtan uca bir bütün olarak ele aldık. Önce talep tahmin algoritmaları, sonra öneri sipariş çözümleri, istisna yönetimi ve en son olarak da kullanıcı dostu ara yüzler ile Süper Proje’yi tamamladık. Mağazalar, E-Ticaret, Seç Marketler, EDT, Toptan, Kurumsal gibi tüm kanallarımızdaki ihtiyaçlara hitap eden dinamik bir çözüm ortaya koyduk” dedi. Süper Proje ile ürün bulunurluk oranlarını yüzde 3 artırdıklarını ifade eden Yanık, “Stoklarımızı yüzde 8 seviyelerinde düşürmeyi başarırken, imha oranlarımızı da yüzde 13 iyileştirerek sürdürülebilirliğe katkı sağladık. Araç Sevk Optimizasyonu ile de CO2 salımını düşürerek, doğaya yılda 10 bin ağaca eşdeğer fayda ürettik. Bu projeye katkı sağlayan tüm Bizim Toptan çalışanlarına ve çözüm ortağımız OBASE ekibine bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Daha fazla bilgi için: www.obase.com ve www.bizimtoptan.com.tr