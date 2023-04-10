Program kapsamında sunulan proje ‘Sektörel Dönüşüm Potansiyeli Başarı Kategorisi’nde plaketini aldı. Proje, sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi için kritik önem taşıyor.

Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme ve yazılım şirketlerinden OBASE, Türkiye’de teknoloji kullanıcılarıyla teknoloji tedarikçilerini buluşturmak üzere TÜSİAD tarafından hayata geçirilen Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’nın 31 Mart 2023’te gerçekleşen Başarı Hikayeleri Töreni’ne katıldı.

TÜSİAD SD2 Programı’nın 6. Döneminde “Uçtan Uca Tedarik Zinciri Yönetimi” başlığında TEMSA ile proje paydaşı olan OBASE projeyi Hamurlabs ile birlikte üstlenmişti. Bu proje ortaklığının hedefi, TEMSA’nın dijital dönüşüm vizyonuna uygun olarak tedarik zinciri süreçlerinin optimize edilmesi, sıfır karbon ayak izine ulaşma hedefine yönelik malzeme tedarik planlama ve yönetimindeki gecikmelerin azaltması, atık yönetimi verimliliğin artırılması ve çevresel etkileri azaltacak adımların atılması olarak belirlenmişti. Proje aynı zamanda, TEMSA’nın dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, süreçlerin otomasyonu, verilerin anlamlı hale getirilmesi ve kullanıcılar için sonuçların izlenebilirliğinin sağlanması gibi özelliklerle işletmenin dijitalleşme yolculuğuna destek olacak şekilde planlandı.

Sürdürülebilirlik için çok önemli bir proje

TEMSA için gerçekleştirilen çalışma sonunda planlanan malzeme tedarik planlama ve yönetimi çözümünün, uzun vadeli kurumsal stratejinin önemli bir bileşeni haline gelmesi hedefleniyor. TEMSA’nın genişleme ve büyüme hedefleri doğrultusunda, tedarik sürecinin iyileştirilmesi, üretim kapasitesinde artış sağlanması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi kritik öneme sahip olduğu için çözümün şirketin üretim ve tedarik zinciri stratejisine entegre edilmesi de büyük önem taşıyor. Proje sunumunu jüri üyelerine Temsa ve Hamurlabs ekibi ile yapan Obase Ürün Yöneticisi Dr. Berna Atak Bülbül, ortaya konan projenin sürdürülebilirlik adına çok önemli çıktıları olduğunu vurguladı.

Bülbül, “TEMSA, üretim planlaması aşamasında, tedarikçilerle ilk anlaşmalar yapılırken belirtilen teslim süresi değerlerini girdi olarak kabul ediyor. Ancak para birimlerindeki dalgalanmalar, pandemi etkisi, satın alma süreçlerindeki aksaklıklar, firma üretim kapasitelerinin göz ardı edilmesi, hava koşulları, mevsimsel faktörler gibi pek çok etken bu sürelerin değişkenlik göstermesine neden olabiliyor. Tedarikçi ve lojistik yönetim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, dolayısı ile tüm paydaşların tek bir platform üzerinden uçtan uca izlenebilirliğinin sağlanması ve farklı değişkenler dikkate alınarak “dinamik tedarik süresi öngörüsü” oluşturulmasının TEMSA’nın operasyonel verimliliğine ve sürdürülebilirliğe ciddi katkısının olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Operasyonel verimlilik artacak

Başarı Hikayeleri Töreni’nde program ve ortaya konan proje ile ilgili bilgi paylaşımında bulunan Temsa İş Analisti Sevgi Yıldızoğlu da sonuçların memnuniyet verici olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’na TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım araçları olarak katıldık, OBASE ve Hamurlabs ile eşleştik. Paydaşlarımızın uzmanlığı ve yetkinliğiyle “Uçtan Uca Tedarik Zinciri Yönetimi” projemize dinamik ve kapsamlı bir çözüm önerisi üzerinde çalıştık. Çalışmalarımız TÜSİAD jürisinin değerlendirmesiyle “Sektörel Dönüşüm” kategorisinde başarı hikayesi plaketini almaya hak kazandı. OBASE ile birlikte çalıştığımız ‘Uçtan Uca Tedarik Zinciri Yönetimi’ proje çözümünde teknolojinin gücünden yararlanarak iş süreçlerimizi optimize etmeyi, müşteri deneyimini geliştirmeyi ve operasyonel verimliliğimizi artırmayı hedefledik. Dijitalleşme stratejilerimize uyumlu olarak geliştirdiğimiz proje çözümümüzü hayata geçirerek sürdürülebilirlik hedeflerimize katkıda bulunmayı ve her yıl yüzde 5'lik bir dijitalleşme artışı sağlamayı hedefliyoruz.”

İyi uygulama örnekleri çoğalıyor

İş birliği yaparak başarılı bir proje ortaya koyan TEMSA, OBASE ve Hamurlabs’i tebrik eden TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Onur Eren, TÜSİAD SD2’nin iyi uygulama kütüphanesinin genişlediğine dikkat çekti ve yeni dijital platforma ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Teknoloji kullanıcısı şirketlerin ihtiyaç alanlarına ilişkin çağrı açması ve bu çağrılara başvuran teknoloji tedarikçileriyle çalışmasıyla dijital dönüşüm ekosistemine çok kıymetli ve yeni dijital çözümler üretiliyor. TÜSİAD SD2’nin yenilenen dijital platformu ile kullanıcı ve tedarikçi şirketler arasında daha yoğun iş birliğini ve daha fazla çözüm üretilmesini sağlayacağız. Teknolojiye ihtiyaç duyan ve teknoloji üreten tüm şirketleri, TEMSA-OBASE-Hamurlabs örneğinde olduğu gibi, iş birliği yaparak başarı hikayeleri yazmak için TÜSİAD SD2’ye üye olmaya davet ediyoruz.”

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