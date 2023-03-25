Geleneksel hale gelen ve aralarında şampiyon pilotların otomobillerinin bulunduğu ‘Ralli Otomobilleri Sergisi’ 09-16 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum’da ziyaret edilebilecek. Ayrıca şampiyon ralli pilotları Serdar Bostancı, Burak Çukurova, Kemal Gamgam ile Bodrumlu sporcular Ali Dinç ve Furkan Paşalı Oasis Bodrum’da 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da gerçekleşecek söyleşide otomobil severlerle bir araya gelecek ve ralli ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacak. Yıllardır Türkiye'de otomobil sporlarına verdiği destekle bilinen Castrol, ralli simülatörleri ile etkinlikte katılımcılar ile buluşacak. Oasis Bodrum Genel Müdürü Özgen Özyurt, üçüncü kez sponsor oldukları etkinlik hakkında düşüncelerini şöyle belirtti: "Rally Bodrum’un bölgemize ve spor turizmine getirdiği katma değerden çok memnunuz. Geçen senelerde bunun çok güzel yansımaları oldu ve ilk ödüllü ralli ünvanını kazanan organizasyon oldu. Bir şekilde kendi ülkesinden dışarı çıkmış turizmi yaşamış bütün insanların bildiği bir dünya markasıdır Bodrum. Bodrum Rallisi'nin de Oasis’le özdeşlemesi ve bir arada anılması için desteklerimize devam edeceğiz" Oasis Bodrum’un da sponsorları arasında yer aldığı 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı Rally Bodrum, yarımadanın doğal güzelliklerini gözler önüne seren ve Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda koşulacak.