"Bahçeşehir Koleji'nde Neden 50 Öğretmen İşten Çıkarıldı?", "İşten Çıkarılan Öğretmenlerin Durumu Ne Olacak?" Bu olay, hem öğretmenler arasında hem de eğitim çevrelerinde büyük tepki uyandırdı.

Bahçeşehir Koleji, Kocaeli şubesinde bir dizi değişikliğe gitti ve sonucunda yaklaşık 50 öğretmen işten çıkarıldı.

Yönetim, okul bünyesinde küçülme adımları atıldığını ve bundan dolayı ders sayısında değişikliğe gidileceğini belirtti. Bu ani ve beklenmedik durum, çoğu öğretmenin hayatında büyük bir belirsizlik yarattı.

Çıkarılan öğretmenler, durumun ciddiyetini anlatırken, "Eğer bir işten çıkarılma kararı alınacaksa, genellikle mart ayında olur ve bizler de kendi geleceğimizi planlar ve yol haritamızı çizeriz.

Ancak, haziran ayında iş sözleşmelerimizin sonlandırılması tamamen beklenmedik bir durumdu" şeklinde ifade ettiler.

Öğretmenler, diğer eğitim kurumlarının yapılandırmalarını tamamladığı bir dönemde, bu kararın işten çıkarılan öğretmenler için önemli bir belirsizliğe neden olduğunu belirtiyorlar.

Öğretmenlerin bu durumu hukuki yollara taşıyacağı da gelen bilgiler arasında. Bu durumun Bahçeşehir Koleji için hem kurumsal hem de eğitimsel anlamda ne tür sonuçlar doğuracağı merak konusu olmuştur.