“Ege ve Akdeniz kıyıları turistle doldu, yer kalmadı” haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Otel sahipleri, Kurban Bayramı tatili için yerli turisti bekliyor.

Antalyalı turizmci Ersin Erdoğan, turizm sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Turistik tesislerin tamamen dolu olduğu haberleri gerçek değil. Bunu şuradan anlayabiliriz. Çok yoğun bayram kampanyaları var. 5 gece öde 6 gece kal ya da 4 öde 5 gece kal. Bu da işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.

RUSLAR GELMEDİ

Ruslarla çalışan bölgelerde ciddi sıkıntılar var. Örneğin Kemer bölgesi. Ruslar gelmeyince yerli pazara ve alternatif pazarlara yöneldi. Fiyatları kırarak çok ciddi kampanyalar yapıyorlar.

Eğer Rus pazarı açılmazsa sektör sıkıntıya girecek. Temmuz-Ağustos sıkıntılı geçerse, turizm sektörünün bu maliyetlerle toparlama şansı yok.

MISIR’A YÖNELDİLER

Mısır’ın ucuz olması bizi zorluyor. Örneğin beş yıldızlı otelde bir haftalık Türkiye tatili 100 bin lira iken, Mısır’da 25 bin liraya da tatil imkanı var. Türkiye’deki tatilci bile şu anda Mısır’a gidiyor. Ruslar, Almanlar, Hollandalılar, İngilizler Mısır’ı tercih ediyorlar. Mısır, Türkiye’ye göre ortalama yüzde 50 daha uzuz.

TÜRKİYE PAHALI, EURO 40 TL OLMALI

Türkiye’de döviz baskılandığı için Euro, Dolar kuru çok düşük. Bu yüzden Türkiye yabancıya pahalı geliyor. Euro en az 40 TL olmalı. Turizmci de ihracatçı da rekabet edemiyor.

EMEKLİYE VE MEMURA ZAM YAPILSIN

Asgari ücretin yüksek olması, emekli ve memur maaşlarının yeterince artmaması da bizi zorluyor. Personel giderlerinin turizm giderleri içindeki payı çok yüksek. Emekli ve memura da tatil yapabilmesi için asgari ücret oranlarında zam yapılmalı.

SAHTE TESİSLERE DİKKAT

Beş yıldızlı otel gibi görünen ama gerçekte böyle olmayan tesisler bin liralara kadar düştü. Otellerin fotoğraflarına aldanıp giden turistler hayal kırıklığına uğruyor. Bunlar sektörde ciddi sıkıntıların olduğunun göstergesi.

YERİMİZ VAR BEKLİYORUZ

Yeterince yerimiz var. Bayramda ya da bayram sonrasında tüm tatilcilerimizi bekliyoruz.”