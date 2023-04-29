Konyaspor Trabzsonspor maçı canlı izle! Spor Toto Süper Lig'i 32. hafta karşılaşmasında topladığı 45. puanla 6. sırada bulunan Trabzonspor 42. puanla 8. sırada bulunan Konyaspor deplasmanına gidiyor. Futbolseverler ise Konyaspor Trabzonspor maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. Yenigün Gazetesi olarak Konyaspor Trabzonspor maçını tüm detaylarını sizler için derledik. İşte detaylar...

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Konyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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KONYASPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER...

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Mahir, Pozuelo, Moreno, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut.