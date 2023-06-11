Nvidia, geçtiğimiz Mayıs ayında Ada Lovelace mimarisinin orta seviye ekran kartları olan RTX 4060 Ti ve RTX 4060 modellerini tanıtmış ve bu kartların çıkış tarihi ile birlikte oyun performans testlerini de paylaşmıştı. Bu çerçevede, RTX 4060 8GB modeli Mayıs sonunda kullanıcılara sunulmuş, RTX 4060 Ti 16GB ve RTX 4060 için ise Temmuz ayı hedeflenmişti.

Ancak yeni sızıntılar, RTX 4060 modelinin beklenenden daha erken, Haziran ayında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Bu tarih, önceki tahminlerden bir veya iki hafta daha erken. Ancak belirtmekte fayda var ki, bu sızıntı sadece RTX 4060 modeli için geçerli. RTX 4060 Ti 16 GB modeli için kullanıcıların Temmuz ayını beklemesi gerekecek.

Nvidia'nın RTX 4060 modelini daha erken piyasaya sürme kararının, tüketici elektroniği pazarında yaşanan yüksek talep ve AMD ve Intel'in agresif fiyatlandırma politikaları nedeniyle alındığı düşünülüyor.

Nvidia tarafından belirlenen RTX 4060 fiyat etiketi 7499TL. Ancak dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle, lansman fiyatı ile son tüketici fiyatı arasında farklar olabilir. Kartın teknik özellikleri ise şu şekildedir: