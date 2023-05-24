Ekran kartı devi Nvidia'nın yeni GeForce RTX 4060 ve RTX 4060 Ti modelleri teknoloji severlerin bekleyişi sonunda detaylarıyla birlikte açıklandı. RTX 4060 Ti modelinin Mayıs ayında, RTX 4060 modelinin ise Temmuz ayında satışa sunulacağı duyuruldu. Yüksek performans sunması beklenen yeni modeller, hem oyuncuların hem de içerik üreticilerinin beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Bu yeni ekran kartları, performans artışlarıyla beraber rekabetçi fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Yeni GeForce RTX 4060 Serisi Piyasaya Ne Zaman Sürülüyor?

8 GB'lık RTX 4060 Ti modelinin 24 Mayıs'ta, 9999 TL'lik bir satış fiyatı üzerinden piyasaya sürülmesi bekleniyor. Diğer yandan, RTX 4060 ve 16 GB'lık RTX 4060 Ti modelleri ise Temmuz ayı içerisinde kullanıcılarla buluşacak. Temmuz'da satışa sunulacak modellerin Avrupa pazarındaki fiyatları RTX 4060 için 299 dolar, RTX 4060 Ti için ise 499 dolar olarak belirlendi.

Bu yeni ekran kartı serisi, yüksek performans ihtiyaçlarına yanıt verecek biçimde tasarlandı. Fiyat aralığı da dikkate alındığında, yüksek performans arayan kullanıcılar için makul bir seçenek olabilir. 16 GB'lık RTX 4060 Ti seçeneğinin 100 dolarlık ek fiyat farkına rağmen 8 GB'lık versiyondan daha çok tercih edileceği öngörülüyor. Ancak 8 GB'lık versiyonun da başarılı bir deneyim sunacağı belirtiliyor.

Özellikler Nvidia GeForce RTX 4060 Ti Nvidia GeForce RTX 4060 Hafıza 8GB veya 16GB GDDR6 seçenekleri 8GB GDDR6 Bellek bant genişliği (GBps) 288 272 Bellek frekansı (GHz) 9 8.5 GPU frekansı(GHz, taban/yükseltme) 2,31/2,535 1,83/2,46 Bellek veri hızı/Arayüz 18 Gb/sn/128 bit 17 Gb/sn/128 bit RT çekirdekleri 34 24 CUDA Çekirdekleri 4.352 3.072

Yenigün Haber Merkezi