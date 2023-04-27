Nusret Gökçe'nin eski çalışanları ABD medyasına konuşarak ünlü şefe yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. Nusret'in kendilerine ayrımcılık yaptığını ve cinsiyetçi bir çalışma atmosferinin olduğunu söyleyen çalışanlar dava açtıklarını da duyurdu. İşte ayrıntılar...

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Insider’a konuşan davacılar, Gökçe’nin restoranlarında cinsiyetçi bir atmosfer olduğunu ve çalışanların milliyetlerine göre ayrımcılık yapıldığını da öne sürdü. Haberde, “Insider’ın incelemeleri sonrasında Gökçe’nin ve restoranlarının daha karanlık bir yönü ortaya çıktı.

İki şehirde açılan 7 davada konuşan 9 eski çalışan Gökçe’nin şöhret ve paraya takıntılı olduğunu söyledi. Eski çalışanlar emek sömürüsünün yanı sıra iş ortamında testosteron ağırlıklı bir çalışma kültürü olduğunu da söyledi” denildi.

Insider’a konuşan ve geçmişte Nusr-Et Miami’de rezervasyon sorumlusu olarak çalışan bir kadın, “Size uygulanması gerekenden çok daha az saygı duyulduğunu hissediyorsunuz, saygı duyulmuyordu” dedi.

"Türk olmayan çalışanlara kötü muamele"

Bazı eski çalışanlar da Türk olmayan çalışanlara kötü muamele yapıldığını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını da öne sürdü. 2021’de dava açan Angelo Maher isimli bir eski çalışan, “Covid-19 yasakları kalktıktan sonra daha önce çok iyi çalışmama rağmen beni yeniden işe almadılar. Türk çalışanları ise yeniden işe aldılar” dedi.

"İlk günümde benden dekolteli giyinmemi istedi"

Maher, kendisine ırkçı hakaretlerde bulunulduğunu da öne sürdü. Nusr-Et Miami’de çalışan kadın, erkek çalışanların kendisini taciz ettiğini ve daha dekolteli giyinmesi konusunda uyarı yapıldığını söyledi.

Nusret Gökçe bu vahim iddialara henüz bir yanıt vermedi.