Çocuklar yeni güne, drama eğitmenleri İlayda Şallı ve Ceren Nazlı Karamacıoğlu ile oyunlar oynayarak başladı. Ressam Şahika Çağlar, “Çocuklar Bitlis’i Çiziyor” etkinliğinde katılımcı çocuklarla resimler çizildi.

Şair Nurullah Genç ise “Harflerin Simyası”nı anlatarak katılımcılara şiir okudu. Etkinliğe gelen katılımcılara şiir yazmaya ne zaman başladığı hakkında konuşma yapan Genç, üniversite yıllarında yaşadığı bir anıyı anlattı. Genç, “Şiir cebimde, ezberimde ama kimse dinlemiyor. Aynı odada kaldığım arkadaşımın yanına gittim, Ömer bir şiir yazdım, dinler misin dedim. Sabahtan akşama kadar seni dinliyorum bir de şiir mi dinleyeceğim dedi. Ömer Yılmaz Tokat'ta bana vefa gecesi düzenledi“ ifadelerini kullandı.

“Hatır için geldiniz”

Daha sonra sahneye gelen Sinan Yağmur ise “Yunus Emre’den Neşet Ertaş’a Aşkın Gözyaşları” üzerine söyleşi yaptı. Konuklara hitap eden Yağmur şu ifadeleri kullandı:

“Bakalım hatır ne kadar önemli. Bu meydana bu sıcakta evinizden sizi buraya getiren nedir, siz hatır için geldiniz. Serdar Tuncel'in, kitaplarını okuduğunuz yazarların hatırına geldiniz. Sizi buraya getiren okuduğunuz kitapların hatırıdır. Dinlediğiniz şiirlerin hatırıdır. Bizim kara kaşımıza kara gözümüze gelmediniz. Hatır için geldiniz.”

“Bitlis’te 5 asırda ne değişti?”

Etkinlik, söyleşilerle sürdü. Serdar Tuncer, “Satır arası hikayeler ve şiir” söyleşisinde katılımcılara hitap ettiği konuşmasında şunları söyledi:

“5 asır evvel Bitlis'te bir delikanlı, bir hacı amcayı görüyor camide abdest alan. Gideyim de bir dua alayım diyerek yaklaşsa, bir dua istese, amcanın edeceği dua şu olacaktı; 'evladım Allah derdini artırsın', çocuk da 'amin' diyecekti.

5 asırda ne değişti? 'Allah derdini artırsın' o gün duaydı, bugün neden beddua. Hemen arz edeyim; dertten ne anladığımız değişti. Dert deyince o günkü delikanlı başka bir şey anlıyordu biz bugün başka bir şey anlıyoruz. O gün akıllı insanlar bu dünyaya tek bir şey için geldim diyordu.

Dert deyince Abdurrahman Tahi hazretleri neyi anlıyorsa, Muhammed Küfrevi dert deyince neyi anlıyorsa, Allah bize de onu dert etmeyi nasip etsin. O zaman dünya da ahiret de güzel olur.”

Bitlis Kitap Fuarı’nın ikinci günü Ziya Eren Müzik Lisesi Korosu’nun konseriyle sona erdi.

Üçüncü gün programı da dopdolu

BETAV tarafından düzenlenen kitap fuarı Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından destekleniyor.

11 Haziran Pazar günü Grup Arafane konseri ile sona erecek fuarın üçüncü günü, Gizemli Orman Çocuk Tiyatrosu ve “Nasıl bir Bitlis hayal ediyorsunuz?” çocuklararası kompozisyon yapışması ile başlayacak. 2. BETAV Bitlis Kitap Fuarı’nda gün, Ali Sefunç ve Mehmet Emin Korkmaz “Yazma arzusu ve eğitim”;Törehan Serdar, Server Zülfikar ve Ergin Güven Bitlis ve Eğitim” söyleşileriyle devam edecek. Günün son söyleşisi sinema, edebiyat ve yaşam felsefesi üzerine konuşacak Müfit Saçındı ile olacak. Fuarın üçüncü günü TRT sanatçısı Sabahat Aslan konseri kapanacak.