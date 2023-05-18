Varmısın Yokmusun yarışmasıyla tanıdığımız Nursel Ergin, şimdilerde Gelinim Mutfakta programıyla ekranlarda olmaya devam ediyor. Güzel sunucu geçtiğimiz günlerde kızı Bengü Çınar ile Agafay Çölü'nde safari tatiline çıktı. Turu düzenleyen Faslı milyarder turizmci Ahmed Yassine Zakaria isimli iş insanı Nurseli Ergin'in kızı Bengü Çınar'ı görür görmez aşık olarak evlilik teklifi etmiş.

Düğün Hediyesi 40 Deve

Faslı Milyarder, Nurseli Ergin'e haber göndererek kızıyla evlenmek istediğini ve düğün hediyesi olarak 40 deve ile havuzlu villa alacağını belirtmiş.

"Biri Şaka Yapıyor Sandık"

Güzel sunucu, tur sahibinden gelen bu teklifi önce şaka sandıklarını belirterek, " Bize böyle bir teklif geldi. E haliyle şaka sandık. Meğersem gerçekmiş. Çok şaşırdık tabiki" dedi.

Kızının teklifi kabul etmediğini söyleyen Ergin, "Kızım kabul etseydi. Beyefendi 40 deve ve havuzlu villa alacaktı. Hemen düğün hazırları başlayacaktı" şeklinde konuştu.

Nurseli Ergin'in Kızı Evlilik Teklifini Red Etmiş

Gelen evlilik teklifini ret ettiğini söyleyen Bengü Çınar, "evlilik teklifini kariyer düşündüğüm için ret ettim"dedi. 25 yaşında olan Bengü Çınar, şuan evlilik düşünmediğini belirterek, "Benim şuan gündemimde evlilik yok. İş ve kariyer odaklıyım" ifadelerini kullandı.

"Benim İçin Aşk Daha Önemli"

Paranın her zaman kendisi için ikinci planda olduğunu belirten Bengü, aşık olarak evlenmek istediğini belirtti. Mesleğinde iyi yerlere gelmeyi hedefleyen güzel isim, "Bir kadın önce kendi ayakalrı üstünde durmalı" ifadesini kullandı.

"Kızımla Arkadaş Gibi Büyüdük"

19 yaşında anne olan ünlü sunucu Nurseli Ergin, çok küçük yaşta anne oduğunu söyleyerek, "Kızımla anne çocuk ilişkisinden çok anne arkadaş gibiyiz" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi