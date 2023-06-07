Doların Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden beri sürekli olarak rekor kırması ve bugün 23 lirayı aşması, gram altının da 1.456 lirayı geçerek tarihi bir zirve yapmasıyla ilgili olarak başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay da eğlenceli bir paylaşım yaptı.

Nurgül Yeşilçay'dan manidar paylaşım

Yeşilçay, şu anda Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu dizisinde başrol oynuyor. Ancak, 2002-2003 yılları arasında yayınlanan Asmalı Konak dizisindeki Özcan Deniz ile takı töreni sahnesine ait bir fotoğrafı paylaşarak "Günün fotosu" notunu yazdı. Yeşilçay, bu paylaşımına dolar ve altın emojileri de eklemeyi ihmal etmedi.

Asmalı Konak Dizisi

Bahar İstanbullu bürokrat bir ailenin kızıdır. New York'taki sanat eğitimini tamamlarken Seymen ile tanışır. Birbirlerine âşık olan çift evlenmek üzere Kapadokya'ya giderler. Seymen ise Kapadokya'nın gelişmiş, aynı zamanda da geleneklerine bağlı köklü bir ailesinin varisidir. Asmalı Konak denilen büyük bir konakta ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Bahar, gelin geldiği yöreye ve Seymen'in yöredeki saygınlığına hayran kalır.