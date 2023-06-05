Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak Veda Mektubu dizisindeki "Alanur" karakteriyle büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Yeşilçay, fiziğiyle dikkatleri üzerine çektiği ve 16 kilo verdiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Kilo Vermem Gerekiyordu!

Yeşilçay, dar kıyafetler ve topuklu ayakkabılar giymesi gereken karakteri canlandırırken bazen zorlandığını söyledi. Bu süreçte kilo verme kararı aldığını ve başarılı bir şekilde 16 kilo verdiğini belirtti. Verdiği kiloların sırrını paylaşan ünlü oyuncu, "Arkadaşlar, aç kalmak suretiyle kilo verdim. Başlangıçta oldukça zorlu bir süreçti. Gece yatmadan dört saat önce yemeği kesiyorsunuz ve sabah kalktıktan sonra dört saat boyunca aç kalıyorsunuz, ardından yemek yiyorsunuz. Tatlı ve çikolata gibi yiyeceklere mümkün olduğunca dikkat ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi