AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuyruk acısıyla 570 yıldır yananlar Ayasofya’mızın kubbelerinden gürül gürül akan ezan sesiyle sonsuza dek kavrulmaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.

Nebati, "Çağ kapatıp çağ açan, iki cihan güneşi Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın Ayasofya’da kıldığı ikindi namazından bu yana bu kutlu belde İslam’ındır, Türkündür, evlad-ı Fatihan’ındır. Kuyruk acısıyla 570 yıldır yananlar Ayasofya’mızın kubbelerinden gürül gürül akan ezan sesiyle sonsuza dek kavrulmaya mahkumdur" dedi.