Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan yeni kabine listesi ve bakanlar kuruluna çevrildi. Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni dönem bakanlar kurulunda olup olmayacağı merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeniden bakan olacak mı? İşte ayrıntılar...

Nureddin Nebati Yeniden Bakan Olacak Mı?

Eski kabinenin tamamı milletvekili olunca, yeni kabinenin hangi isimlerden oluştuğu merak ediliyor. Eski bakanların görevlerine devam edebilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi gerekiyor. Ancak kulis bilgilerine göre; milletvekili olan bakanların istifaya sıcak bakmadığı biliniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, 2023 seçimlerinde AK Parti Mersin 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı.

Bakan Nebati'nin vekillikten istifa edip yeniden bakan olup olmayacağı yeni kabinenin açıklanmasının ardından belli olacak. Yeni kabinenin kimlerden oluşacağı resmi açıklama ile birlikte netlik kazanacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ