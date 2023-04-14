İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği Ramazan programları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni çıkarttığı ‘Çalıkuşu’ singlesi ile büyük alkış toplayan Türk sanat müziği sanatçısı Nurcan Başpınar, ‘İBB Ramazan Konserleri’ çerçevesinde Tuzla’da bulunan İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde konser verdi. İftardan sonra gerçekleşen konserde Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerini seslendiren Nurcan Başpınar, hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı.

‘Kürdilihicazkar’ ve ‘Safalar Getirdiniz’ şarkısı ile konserinin açılışını yapan güçlü sesli şarkıcı,

‘Kapıldım Gidiyorum’, ‘Yalancı Yârim’, ‘Büyüleyen Gözlerinle’, ‘Biliyorsun Bir Zamanlar’, ‘İnleyen Nağmeler’, ‘Sevil Neşelen’, ‘Aşkım Bahardı’, ‘Gel Gönlümü’, ‘Aşkınla Yana Yana’, ‘Senede Bir Gün’, ‘Fikrimin İnce Gülü’ gibi en sevilen Türk sanat müziği şarkılarını salonu dolduran izleyicilerle bir ağızdan söyleyerek, performansıyla göz doldurdu.

Konserinde Ramazan ayını güzelliklerine değinen güzel sanatçı Nurcan Başpınar; “Bu kutsal ayda, bu anlamlı günlerde bir araya geldik. Tüm ibadetlerimizin kabul olması dileğiyle birlik ve beraberlik dolu günlere…” diyerek başta İBB Kültür yetkilileri olmak üzere konserde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Nurcan Başpınar konserleri tüm hızıyla devam edecek.