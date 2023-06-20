Türk Sanat Müziği’nin Taş Plak Sesli Assolisti Nurcan Başpınar Bandırma Belediyesi’nde konser verdi.

Çıkardığı Çalıkuşu şarkısının adından adını sıkça duyduğumuz Türk sanat müziği sanatçısı Nurcan Başpınar, Bandırma Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında başlayan yaz konserlerinin bu haftaki konuğu oldu.

“Safalar Getirdiniz” şarkısıyla konserinin açılışını yapan güçlü sesli şarkıcı, “Geçmesin Günümüz”, “Ağacın Altı”, “Bir İlk Bahar Sabahı”, “Biliyorsun Bir Zamanlar” gibi sanat müziğinin en değerli şarkılarını seslendirdi. Pozitif enerjisiyle geceye renk katan Nurcan Başpınar büyüleyici sesiyle de konserini izlemeye başta Erdek ve Susurluk olmak üzere diğer ilçelerden gelen severlerine unutamayacakları bir konser yaşattı. Konserini İzmir Marşı ile bitiren sanatçı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Yağar’ın teşekkür hediyeleriyle tüm Bandırmalı sevenlerine tekrar konser vereceğinin sözünü verdi.