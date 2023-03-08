Nur Sürer, Türkiye'nin Bursa şehrinde 21 Haziran 1954 tarihinde doğdu. Sinema kariyerine Erden Kıral'ın "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmi ile adım atan sanatçı, Antalya Film Festivali'nde iki kez En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Oyunculuk kariyeri kadar kadın haklarına olan ilgisiyle de tanınan Nur Sürer, politik duruşuyla da dikkatleri üzerine çekmektedir. 2007 yılında İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındı ve bir gün sonra serbest bırakıldı . Oyuncu, bugüne kadar 40'tan fazla filmde ve bazı dizilerde yer almıştır. Günümüzde halen birkaç televizyon dizisinde rol almaktadır. Sanatçının oyunculuğu, Türk sinemasına ve tiyatrosuna büyük katkı sağlamıştır. Sanatçı halen bazı tv dizilerinde rol almaktadır.
Filmleri
Seviyorum Ama Arkadaşça 2016
Nasipse Olur Neriman Hancıoğlu 2020
Sen Ben Lenin 2021
Kaledeki Yalnızlık Makbule 2010
Kabuslar Evi: Seni Beklerken 2006
Gülizar 2004
Bir Aşk Hikayesi 2004
Kurşun Yarası 2003
Havada Bulut 2002
Abdülhamit Düşerken 2002
Sır Çocukları 2002
Sarı Günler 2001
Karanlığın Gölgesinde Korkular 2000
Yara 1998
İlişkiler 1997
İz 1994
Son Söz Sevginin 1993
Dunkle Schatten der Angst 1993
Denize Hançer Düştü 1992
Uzlaşma 1991
Suyun Öte Yanı 1991
Yalancı Şafak 1990
Kiraz Çiçek Açıyor 1990
Umuda Yolculuk 1990
Uçurtmayı Vurmasınlar 1989
Dönüş 1988
Sadık Dost 1988
Ateşböceği 1987
Karınca Katarı 1987
Son Urfalı 1986
Ses 1986
Yılanların Öcü 1985
Dul Bir Kadın 1985
Fidan 1984
Ayna 1984
Derman 1983
Aşka Dönüş 1981
Bay Alkolü Takdimimdir 1981
Bir Günün Hikayesi 1980
Bereketli Topraklar Üzerinde 1979
TV Yapımları
Yalancı Şafak
Bay Alkol
Son Söz Sevginin
İlişkiler 1996
Ihlamurlar Altında 2005
Asi 2007-2009
2009 Kasaba Seher
2011 Her Şeye Rağmen Nigar
2012 Lale Devri
2012 Sultan
2012 Tatar Ramazan
2013 Lale Devri
2014 Bana Artık Hicran De
2017 Kayıtdışı
2018 2019 Bir Litre Gözyaşı
2019 2020 Çukur
2021 2022 Camdaki Kız
2023 Aile
Ödülleri
1982: 19. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Bir Günün Hikayesi
1989: 26. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Uçurtmayı Vurmasınlar
2002: 14. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Sır Çocukları
2010: 47. Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
2020: 27. Adana Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
2020: 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – “SİYAD Onur Ödülü”