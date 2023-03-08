Nur Sürer, Türkiye'nin Bursa şehrinde 21 Haziran 1954 tarihinde doğdu. Sinema kariyerine Erden Kıral'ın "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmi ile adım atan sanatçı, Antalya Film Festivali'nde iki kez En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Oyunculuk kariyeri kadar kadın haklarına olan ilgisiyle de tanınan Nur Sürer, politik duruşuyla da dikkatleri üzerine çekmektedir. 2007 yılında İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katılan sanatçı, polis tarafından gözaltına alındı ve bir gün sonra serbest bırakıldı . Oyuncu, bugüne kadar 40'tan fazla filmde ve bazı dizilerde yer almıştır. Günümüzde halen birkaç televizyon dizisinde rol almaktadır. Sanatçının oyunculuğu, Türk sinemasına ve tiyatrosuna büyük katkı sağlamıştır. Sanatçı halen bazı tv dizilerinde rol almaktadır.

Filmleri

Seviyorum Ama Arkadaşça 2016

Nasipse Olur Neriman Hancıoğlu 2020

Sen Ben Lenin 2021

Kaledeki Yalnızlık Makbule 2010

Kabuslar Evi: Seni Beklerken 2006

Gülizar 2004

Bir Aşk Hikayesi 2004

Kurşun Yarası 2003

Havada Bulut 2002

Abdülhamit Düşerken 2002

Sır Çocukları 2002

Sarı Günler 2001

Karanlığın Gölgesinde Korkular 2000

Yara 1998

İlişkiler 1997

İz 1994

Son Söz Sevginin 1993

Dunkle Schatten der Angst 1993

Denize Hançer Düştü 1992

Uzlaşma 1991

Suyun Öte Yanı 1991

Yalancı Şafak 1990

Kiraz Çiçek Açıyor 1990

Umuda Yolculuk 1990

Uçurtmayı Vurmasınlar 1989

Dönüş 1988

Sadık Dost 1988

Ateşböceği 1987

Karınca Katarı 1987

Son Urfalı 1986

Ses 1986

Yılanların Öcü 1985

Dul Bir Kadın 1985

Fidan 1984

Ayna 1984

Derman 1983

Aşka Dönüş 1981

Bay Alkolü Takdimimdir 1981

Bir Günün Hikayesi 1980

Bereketli Topraklar Üzerinde 1979

TV Yapımları

Yalancı Şafak

Bay Alkol

Son Söz Sevginin

İlişkiler 1996

Ihlamurlar Altında 2005

Asi 2007-2009

2009 Kasaba Seher

2011 Her Şeye Rağmen Nigar

2012 Lale Devri

2012 Sultan

2012 Tatar Ramazan

2013 Lale Devri

2014 Bana Artık Hicran De

2017 Kayıtdışı

2018 2019 Bir Litre Gözyaşı

2019 2020 Çukur

2021 2022 Camdaki Kız

2023 Aile

Ödülleri

1982: 19. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Bir Günün Hikayesi

1989: 26. Altın Portakal Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Uçurtmayı Vurmasınlar

2002: 14. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu – Sır Çocukları

2010: 47. Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

2020: 27. Adana Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü



2020: 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – “SİYAD Onur Ödülü”