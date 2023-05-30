TBMM'de milletvekili kaydını yaptıran İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir döneme başlıyoruz." diyen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Bu dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yasamaya da çok büyük görevler düşüyor. Yasama, güçlü şekilde yoluna devam etmek durumundadır. Bu parlamentoda çok sayıda siyasi parti, farklı siyasi görüşler olacak. Farklı siyasi görüşlerin demokratik olgunluk içerisinde, birlik beraberlik içerisinde, milli menfaatlerimiz çerçevesinde tartışıldığı, milletin karar mekanizması olan TBMM'ye de çok büyük sorumluluklar düşüyor." açıklamasında bulundu.

"Türkiye'de seçimden sonra olan işler var." diyen Kurtulmuş, "Bunlardan bir tanesi kabinenin açıklanması, bir tanesi de Meclis'teki görevlerin seçilmesidir. Meclis üzerine düşeni yapacak ve burada seçim gerçekleşecektir." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ