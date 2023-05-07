Kurtulmuş, "14 Mayıs 1950’de rahmetli Menderes ‘yeter söz milletindir’ diyerek ortaya çıktı. Millet arkasına düştü, ona destek oldu. 73 yılda milletin istikametinde yürüyen siyaset önderlerini şükranla anıyoruz. Menderesi Özal’ı Erbakan’ı Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyoruz. Yine bir 14 Mayıs, tarihin garip cilvesine bakın ki. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı’na 14 Mayıs 2023 seçimiyle bismillah diyerek yol alacak. Bu yolda 14 Mayıs günü sandıklar açıldığında Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız? O dergilerin kapağını yapıp Erdoğan’ı seçtirmeyin diyenler var ya… Biz yuhları topluyoruz, biriktiriyoruz, sandıkları patlatarak bunların cümle alemine kocaman bir yuh çekiyoruz. 14 Mayıs Allah’ın izniyle bu milletin geleceği için de önemli bir dönüm noktasıdır. 14 Mayıs’la birlikte Allah’ın izniyle bu millet Cumhurbaşkanımızı burada gösteriyor zaten, anket burada. Anket, İstanbul’un sokaklarında. Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden inşallah Cumhurbaşkanı seçeceğiz. AK Parti’yi açık ara birinci parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndereceğiz. İnşallah Cumhur İttifakı birinci ittifak olarak meclise girecek.

Çok mücadele ettiniz, sadece bu seçim kampanyasında değil. Yıllardır Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlere karşı mücadele ettiniz. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? 14 Mayıs akşamı Türkiye’nin bütün meydanlarını bir demokrasi şöleniyle inleteceğiz. İnşallah 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı’nın kapıları sonuna kadar açılacaktır" ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

