"Tüm mitinglerin hası İstanbul mitingleridir. Büyük bir gövde gösterisi, motivasyon, yeni insanlara kitlelere ulaşma amacımız var. Bu miting dosta güç verecek bir miting olacak. Batı medyası da İstanbul mitingini özel olarak takip edecekler." diyen Kurtulmuş, "İstanbul maalesef geçtiğimiz seçimde rakip aday tarafından kazanılmış oldu. Belediye seçiminde bile Erdoğan karşıtı bir cephe oluşturuldu ve halkın takdiriyle İBB rakip partinin eline geçmiş oldu. Ekrem İmamoğlu, 'Bana yaptırmıyorlar, engelliyorlar' falan diyerek mazeret üreterek İBB Başkanlığı yapmaktan ziyade muhalif cephenin cumhurbaşkanı adayı pozisyonunu kendisine tercih etti. Son 4 yılda İBB sınıfta kaldı." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ