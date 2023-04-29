Ancak, nükleer enerjinin kullanımı ile bazı riskler de beraberinde gelmektedir. Nükleer enerji santralleri kazaları, nükleer atıkların güvenli depolanması ve nükleer silahların yayılması gibi ciddi sorunlar doğurabilir. Bu risklerin azaltılması için güvenlik önlemleri, sıkı yönetmelikler ve teknolojik gelişmeler önemlidir.

Ayrıca, nükleer enerjinin yüksek maliyeti de bir engel olabilir. Nükleer enerji santrallerinin yapımı ve işletilmesi oldukça pahalıdır ve bu maliyetler, temiz enerji alternatiflerinin kullanımını sınırlandırabilir.

Sonuç olarak, nükleer enerji gelecekte temiz enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Ancak, güvenlik riskleri ve yüksek maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Nükleer enerji, diğer temiz enerji kaynaklarıyla birlikte kullanılarak, karbon emisyonlarının azaltılması ve enerji ihtiyacının karşılanması için bir seçenek olarak değerlendirilebilir.