Tribünlere açılan suçluların fotoğrafları ile geçmişteki kararlık bir dönemi işaret eden ‘Beyaz Toros’ pankartının sporun fair-play ruhunu yaralamanın ötesine geçtiğini belirten Nuhut, Amedsporlu futbolculara maç boyu atılan yabancı maddelerle, tribünde konuk takım seyircisi olduğu tahmin edilen bir taraftarın linç edilmek istenmesinin de yüz kızartıcı davranışlar olduğunu vurguladı. CHP Spor Kurulu Başkanı Nuhut, “Ligin ilk yarısında Diyarbakır’da oynanan maçta yaşananların ışığında Bursa’daki rövanşın gergin geçeceği herkesçe biliniyordu. Maçtan bir gece önce konuk ekibin kamp yaptığı otel önünde başlayan gerginlik, Amedspor takımı stada geldiğinde kontrolden çıktı. Hem İçişleri Bakanlığı, hem Bursa valiliği hem de TFF, eğer bu maça gereken hassasiyeti gösterse bu olaylar yaşanmayabilirdi. Bursaspor ve Amedspor arasında oynan maçta atılan ırkçı sloganlar da Türkiye’nin nasıl bir provakasyon ile karşı karşıya olduğunun en belirgin kanıtı olarak tarihe geçmiştir. Geçen yıllarda tribünlere, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adının bulunduğu pankartları almayanlar Bursa’daki maçta stada adı karanlık cinayetlere karışan kişilerin posterlerinin girişine engel olamamışlardır. Maçın güvenlik amirimin provokasyon içeren pankartlar için stat güvenliğini uyarması gerekiyordu. Yine arasında bıçak, taş gibi materyallerin bulunduğu yabancı maddelerin stada nasıl girdiği, sokulduğu soru işaretidir. Sahaya atılan bu maddeler, Amedsporlu futbolcuların can güvenliğini riske atmıştır. Bu maçın normal seyrinde tamamlanması ise hakemlik ve gözlemcilik kusuru olmaktan çıkıp TFF’nin basiretsizliğinden başka bir şey değildir.

Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden yükselen ve herhangi şiddet eylemi içermeyen “hükümet istifa” sloganları için 6222 sayılı kanundan işlem yapan otoritenin şiddet ve ayrıştırıcı eylem düzenleyen gruplara yönelik takınacakları tutumun takipçisi olacağız.

Yaşanan olaylar sebebiyle Amedsporlu sporcular, teknik heyet ve taraftarlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Kenan Nuhut, seçim atmosferine giren Türkiye’de taraftarlara da sağduyu çağrısında bulundu ve “Stadyumda açılan pankartlarla verilmek istenen mesajlar ayrıca kaygı vericidir. Bunlar stada futbol izlemek üzere gelen taraftarın yapacağı şeyler değildir. Taraftarların arasına sızan provokatörlere ülkece karşı bir tavır sergilemeli, spor sahalarını siyasetten uzak tutmalıyız.

Hal böyleyken yaşanan bu olayların sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılması önem arz etmektedir” diye konuştu.

Nuhut sözlerini şöyle tamamladı:

“Sporun ruhu din, dil, ırk ayrımı gözetmez, birleştiricidir. Ülkemizde yaşayan 85 milyona örnek olması gereken spor ruhunun önce tribünlere, sonra tüm ülkeye işlemesini temenni ediyorum. Türkiye karanlık dönemlerini bir daha geri gelmemek üzere geride bırakacaktır.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ