Yönetmenliğini Ayşe Draz’ın yaptığı ve Gökhan Erarslan tarafında kaleme alınan “Nuh’un Gemisini Aramak”, babadan kalma eski bir kamyonetle doğdukları kasabaya doğru bir seyahate çıkmak mecburiyetinde kalan iki kardeşin, yolculukları sırasında havalandırdıkları tozlu anıların birer birer ortalığa saçılmasının hikâyesini aktarıyor. Seyirciyi “bellek”, “izleme”, “izlenme” ve “tanıklık” temaları üstünden yanılsama ve temsil üzerine düşünmeye davet eden oyun, 2017’de Hedwig ve Angry Inch’teki rolüyle ödüller kazanan başarılı oyuncu Yılmaz Sütçü’yü, Ayak İşleri, Tutunamayanlar gibi dizi ve filmlerden tanıdığımız Kutay Kunt ve genç yetenek Tutku Erten ile bir araya getiriyor.

“Nuh’un Gemisini Aramak”, 3 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahnelenecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ