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Lakers'ta iLeBron James ve Austin Reaves 22'şer sayı kaydederken, Rui Hachimura ise 21 sayı attı.

Bu maçtaki performansıyla birlikte Jokic, NBA play-off tarihinde üst üste 4 maçta, 20 sayı ve üstü ile triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

Maçın en skorer oyuncusu Jamal Murray, kaydettiği 37 sayının 23'ünü 4. çeyrekte atarak Nuggets'ı Lakers karşısında geriden gelerek galibiyete taşıdı.