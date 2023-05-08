İtalyan yazar ve kompozitör Richard Cocciante ile efsanevi Fransız besteci Luc Plamondon’ın uyarlamasıyla sahneye taşınan Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburu, ilk kez sahnelendiği 1998 yılından bu yana izleyicileri büyülüyor. Şimdi bu unutulmaz eser, Gilles Maheu’nün rejisi, Martino Müller’in koreografisi ve dünyanın dört bir yanında hayranlık uyandıran performanslara imza atmış başarılı oyunculardan oluşan 30 kişilik dev kadrosuyla, 5-23 Mayıs tarihleri arasında yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergileniyor.

Aşka dair her duygunun muazzam besteler ve etkileyici koreografiler eşliğinde, ustalıkla sahneye taşındığı “Notre Dame de Paris” müzikali, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 15 gün boyunca toplam 21 performansla izleyici karşısında. Fransızca olarak orijinal dilinde sergilenen bu unutulmaz hikaye, göz kamaştırıcı oyuncu kadrosunun performanslarıyla bir kez daha devleşiyor.

Yıldızlar göz kamaştırıcı performanlarıyla göz kamaştırıyor

Müzikalde seyirci, Quasimodo rolüne 2011’den bu yana üç farklı dilde hayat veren İtalyan oyuncu Angelo Del Vecchio’yu ve 19 yaşında kadroya dahil edilerek ünlü karekteri oynayan en genç oyuncu ünvanına sahip olan Philippe Tremblay’i izliyor. Güzeller güzeli Esmeralda rolünde ise, Avrupa’da çok sayıda ses yarışmasında ödül alarak şöhreti yakalayan Arnavut şarkıcı Elhaida Dani sahnede yıldızlaşıyor.

Müzikalin en çok katmanlı karakterlerinden biri olan Frollo’yu, daha önce Les Misérables müzikalinin ana kadrosundaki rolüyle adından söz ettiren Robert Marien ve SOLAL dönüşümlü olarak canlandırıyor. Frollo’nun dostu, sokakların şairi ve Esmeralda’nın evlenmek zorunda kaldığı Gringoire’ye ise Eric Jetner hayat veriyor.

2016’dan bu yana müzikalin ana kadrosunda yer alarak izleyicileri büyüleyen Fransız oyuncu Jay ile 10 yılı aşkın süredir farklı tarzlardaki performanslarıyla sahneye çıkan Mike Lee, Clopin karakteriyle izleyici karşısında olmaya devam ediyor. Phoebus rolünde daha önce dünyaca ünlü operalardaki performanslarıyla beğeni toplayan İtalyan aktör Gian marco Schiaretti ile Quebec’li aktör Martin Giroux yer alırken, Phoebus’un nişanlısı Fleur-de-Lys’i Emma Lépine canlandıracak. Fleur-de-Lys ve Esmeralda’nın dönüşümlü kadrosunda ise Les Miserables ve Beauty and the Beast gibi klasiklerdeki rolüyle dikkat çeken Jaime Bono yer alıyor.

Rekorlar kıran bir yapım

24 yıl önce Palais des Congres Paris'te başlayan “Notre Dame de Paris” müzikali, Guinness Rekorlar kitabına “ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” olarak girdi ve halen ilk günkü heyecanıyla seyirci çekmeyi sürdürüyor. Müzikalde yer alan "Vivre", "Belle" ve "Le Temps des Cathédrales" şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar boyunca yer aldı. Toplam 10 milyondan fazla DVD ve CD, 12 milyondan fazla bilet satan; 10 dilde, 24 ülkede 5000'den fazla sahnelenen ve çok sayıda ödül alan “Notre Dame de Paris” müzikali, yeniden 5-23 Mayıs tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tüm görkemiyle seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

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