Türkiye'de noterlerin sayısı 2 binin üzerine çıkarken, noterlerde yaşanabilecek olası sahteciliğin önüne geçilmesi de bir o kadar elzem hale geldi. Bugün noterlerde en çok sahteciliğin yapıldığı işlemler araç satış ve vekaletnameler olarak öne çıkıyor. EGA tarafından üretilen Türkiye'nin ilk onaylı mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, noterlerde çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulamasını sağlayarak sahte kimlik ve dublör kullanımının önüne geçilmesini sağlıyor.

İş verimliliğine katkı sağlıyor

biOnay cihazı sahteciliği önlemenin yanı sıra iş verimliliğine de katkı sağlıyor. biOnay ile defalarca kimlik kontrolü yapılması ve kimlikten emin olamama gibi durumlar bertaraf edilerek personel tarafından işlemler daha hızlı ve rahatlıkla yapabiliyor. Böylece, usulüne uygun olmayan işlemlerin önüne geçilerek, olası ağır cezai durumlar da engellenebiliyor.

Kart erişim cihazı kullanan noterler tercih ediliyor

Noterlerde kart erişim cihazının (KEC) kullanılmasının pek çok avantajı bulunuyor. Kimlik doğrulanması sayesinde müşteriler, noterliğe ve personeline güven duyarken, kendisi olmadan işlem yapılamayacağının bilincine varıyor. Bu durum müşterilerin KEC kullanan noterleri tercih etmesini teşvik ediyor.

KEC kullanan noterlerde KEC ile kimlik doğrulama yapıldığında müşterinin parmak izi kaydedilmiyor, sadece kimlik doğrulama olarak cihaz tarafından eşleştirildiği bilgisi alınıyor.

Bu uygulamadan yararlanabilmek için ise vatandaşların eski kimliklerini yeni kimliklerle değiştirmesi önem arz ediyor; eski kimliklerde risk halen devam ediyor.

biOnay ile işlemler daha güvenli

EGA iştiraki olan biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Noterlerde biOnay cihazımız kullanılmaya başlandı. biOnay, noterlerde yaşanabilecek mağduriyet ve sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesinin yanı sıra personel ve vatandaşın işlemlerinin daha güvenli sonuçlandırılmasını sağlıyor. Böylece personelin motivasyonunun artmasına, işlemlerin daha hızlı yapılmasına, güvenliğin ön planda tutularak karşılaşılacak risklerin minimize edilmesine imkan tanıyor. Önümüzdeki süreçte konut satışlarının da noterler üzerinden yapılması durumunda KEC kullanılması elzem hale gelecek. Bu noktada noterlerin, İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcıları üzerinden KEC temin etmeleri gerekiyor. Bakanlık onaylı Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcısı (KDHS) olan Bionay ile, TSE onaylı yerli üretim Kart Erişim Cihazlarımızı (KEC) noterlerimize anahtar teslim olarak, yerinde kurulum ve eğitim vererek sağlıyoruz” dedi.

