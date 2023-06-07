Norveç'te yürütülen bir deneyde kullanılan balinaların ölümü, hayvan hakları savunucularının projenin sona erdirilmesi taleplerine yol açtı. Norveç Savunma Enstitüsü (FFI) tarafından Amerika Birleşik Devletleri Deniz Memelileri Vakfı ile işbirliği içinde gerçekleştirilen deneyler, insanların okyanuslarda yaptığı gürültüye sınır getirmek için bilgi toplamayı amaçlıyor. Ancak bu deneyler, balinaların ölümüyle sonuçlanması ve hayvan hakları endişeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.

FFI'nin 2021'den bu yana yürüttüğü deneylerde, Lofoten takımadalarında mink balinaları yakalanıp bazı duyma testlerinden geçirildikten sonra doğaya salınıyordu. Ancak 2 Haziran'da yaşanan bir olayda bir balinanın ölmesi, deneylerin tehlikeli ve etik dışı olduğunu düşünen hayvan hakları savunucularını haklı çıkardı.

FFI, kötü hava koşullarını suçlayarak balinanın ölümünü duyurdu ve balinanın tutulduğu alanda çevreyi saran ipin koptuğunu ve balinanın buna dolanarak boğulduğunu bildirdi. Olayın projenin resmi başlama tarihinden önce gerçekleşmesi ise dikkat çekiciydi. Bu nedenle projenin durdurulması, olayın araştırılması ve alanda tamirat yapılması kararı alındı.

FFI baş araştırmacısı Petter Kvadsheim, projenin hayvanların sağlığını öncelikli olarak gözettiğini belirtti ve projenin önümüzdeki günlerde yeniden başlamasını umut ettiğini ifade etti. Ancak hayvan hakkı savunucuları, deneyin tamamen sona erdirilmesini ve balinaların böyle acımasız deneylere maruz bırakılmamasını talep ediyor.

Norveç'teki balina deneyinin bir balinanın ölümüyle durdurulması, hayvan hakları savunucularının etik kaygılarını ve projenin sürdürülebilirliği konusundaki endişelerini artırdı. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Memelileri Vakfı da projeyi eleştirerek deneylerin tamamen durdurulmasını istedi. Bu olay, hayvanların korunması ve etik ilkelerin gözetilmesi gerekliliğini bir kez daha vurgulamaktadır.