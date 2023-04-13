Huitfeldt, sınır dışı edilen diplomatların diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğunu ve diplomatik kisve altında istihbarat görevlileri olduklarını ifade etti. Norveç, geçen yıl da benzer sebeplerle 3 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Norveç'teki Rusya Büyükelçiliği ise kararı "son derece düşmanca bir adım" olarak değerlendirdi ve misilleme yapılacağını açıkladı. Bakan Huitfeldt ise Norveçli diplomatların Rusya'da istihbarat görevlisi olmadığını belirterek, ülkesinin Rusya ile normal diplomatik ilişkiler kurmak istediğini ifade etti. Norveç ve Rusya arasında Kuzey Kutbu'nda 198 kilometre uzunluğunda sınır bulunuyor.