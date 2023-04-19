Cygnus kargo aracı, 22 Şubat'ta, bilimsel deneyler, mürettebat malzemeleri ve donanımın yanı sıra yaklaşık 8.000 pound yük taşıyarak ISS'ye ulaştı. Uzay aracı, Northrop Grumman'ın Antares roketi tarafından Virginia'daki NASA Wallops Uçuş Tesisleri'nden fırlatılmıştı.

ISS'den ayrıldıktan sonra, Cygnus uzay aracı birkaç hafta boyunca yörüngede çalışmaya devam edecek ve sonunda Dünya atmosferine girdikten sonra yanacak. Bu süre içinde, araç yeni teknolojileri test etmek, deneyler yapmak ve küçük uyduları yörüngeye yerleştirmek için kullanılacak.

Cygnus kargo aracının ayrılışını canlı olarak izlemek için NASA TV ve ajansın web sitesinde saat 7:00 ET'te (1100 UTC) yayınlanacak. Cygnus uzay aracı, istasyonun robotik kolu tarafından serbest bırakılacak ve ISS'den uzaklaşarak, aralıklı olarak mesafesini artırarak istasyondan uzaklaşacak.

Bu görev, Northrop Grumman'ın Cygnus uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na 16. kez tedarik görevi kapsamında gönderilmesini işaret ediyor. Cygnus uzay aracı, kargo taşımak için tasarlanmış olup, NASA'nın ticari uzay ulaşım hizmetlerinin önemli bir unsuru olarak kabul ediliyor.

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