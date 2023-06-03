Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, HMD Global ortaklığı ile birlikte, eski popülaritesini yeniden kazanma amacıyla piyasaya yeni iki model sürdü. Nokia C110 ve C300 modelleri, uygun fiyatları ve güçlü teknik özellikleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Nokia C110:

Nokia C110, 6,3 inç HD+ LCD ekran ve MediaTek Helio P22 işlemciye sahip. Telefonun arkasında 13MP kamera ve bir LED flaş bulunuyor. Ön kamerada ise 5MP çözünürlük mevcut. Cihaz 3 GB RAM ve microSD yuvası ile genişletilebilen 32 GB depolama alanına sahip. Telefonun pili 3.000 mAh kapasiteli ve Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. C110 modeli, ABD'de 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Nokia C300:

Nokia C300 ise 6,52 inçlik HD+ LCD ekran ve Snapdragon 662 SoC işlemciye sahip. Telefonun arka tarafında 13MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kamera bulunuyor. Ön kamera 8MP çözünürlüğe sahip. C300 modeli de 3 GB RAM ve microSD yuvası ile genişletilebilen 32 GB depolama alanına sahip. Telefonun pili 4.000 mAh kapasiteli ve Android 12 işletim sistemi ile çalışıyor. C300 modeli, ABD'de 139 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Her iki cihaz da, uygun fiyatlarıyla dikkat çekerken, teknik özellikleri ile de kullanıcıların temel akıllı telefon ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. C110 modeli gri, C300 modeli ise mavi renk seçenekleriyle piyasada yerini alacak

Yenigün Haber Merkezi