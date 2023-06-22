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Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Niyazi Acar kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Niyazi Acar biyografisi ve kısaca iş hayatından bahsedelim:

Niyazi Acar kaç yaşında, nereli?

Yeni Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Niyazi Acar nerede doğdu? Niyazi Acar hangi okulu bitirdi?

Niyazi Acar biyografisi ve çalıştığı yerler

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdürü olarak görev yapan Niyazi Acar Yeni Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Niyazi Acar sosyal medya hesapları

Kaynak: HABER MERKEZİ