Proje kapsamında ebebek’in ilk etapta İstanbul Anadolu Yakası'ndaki tüm mağazalarında kurulan dönüşüm sepetlerinde bebek tekstili ve oyuncakları toplanarak başta AFAD ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) olmak üzere resmi kurumların koordinasyonuyla deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye’nin Öncü Döngüsel Ekonomi Girişimi Nivogo ve ebebek’in ilk aşamada yaptıkları desteklerine ek, deprem bölgesindeki ihtiyaçların orta ve uzun vadeli karşılanması için sürdürülebilir çözümlerin gerektiği farkındalığıyla bir araya gelerek başlattığı ‘Benden Kardeşime Dönüşüm Sepeti’ projesi ile ebebek’in ilk etapta İstanbul Anadolu Yakası’ndaki tüm mağazalarında (25 adet) dönüşüm sepetleri kuruldu. Deprem bölgesine, bebek gelişim evreleri nedeniyle çok kısa süre kullanılmış ya da hiç kullanılmamış, bebek tekstili ve oyuncak desteğinde bulunmak isteyenlerin katkıları, marka ayrımı olmaksızın dönüşüm sepetlerinde toplanacak. Toplanan ürünler ebebek uzmanlığı ve Nivogo teknolojisiyle kurulan temizleme atölyelerinde yüzde 100 hijyen aşamalarından geçirilerek yenilenecek. Kalite kontrol sürecinden geçtikten sonra Nivogo teknolojisi ile bölgedeki ihtiyaçlar dahilinde yaş ve cinsiyet başta olmak üzere 100’den fazla kategoriye ayrılarak paketlenecek. Paketlenen ürünler, başta AFAD ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) olmak üzere resmi kurumların koordinasyonuyla deprem bölgesinde teyit edilmiş ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yardımlarda bireysellik yerine birliktelik sağlayacak

Nivogo teknolojisi ve ebebek uzmanlığı ile ürünlerin toplanıp kurumların koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldığı proje sayesinde doğru ürünlerle ihtiyaç sahibi olduğu teyit edilen bebekler bir araya getirilecek. Ayrıştırma, yıkama, kurutma, ütüleme, etiketleme, paketleme ve kolileme aşamalarından oluşan ‘Benden Kardeşime Dönüşüm Sepeti’ projesi, dayanışmada bireysel hareket yerine büyük bir birliktelik kurulmasına yardımcı olacak.