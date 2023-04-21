Nitelikli istihdam sorunun çözümüne yönelik daha fazla adım atılması gerektiğine değinen Karadeniz, “Bugün baktığımız zaman, ülkemizde üniversite mezunu öğrenci sayısı çok fazla. Birçok özel üniversite sayesinde gençlerimiz istediği bölümü seçip eğitimini alabiliyor. Fakat bu gençlerimizin birçoğu üniversite eğitimlerini tamamladıklarında ya işsiz kalıyor ya da eğitim aldıkları bölümden tamamen alakasız iş kollarında çalışıyorlar. İleride işlerimizi devralacak, taşıyacak, daha çok üretip ülke ekonomisine katkı sağlayacak gençlerimizin hiçbir niteliğe sahip olmayıp bunu gerçekleştiremeyecek olması, sanayinin geleceği ve devamı için ciddi bir sorun. Asıl sıkıntı, ülkemizde çok sayıda genç sadece işsiz değil, istihdam edilemez konuma gelme durumuyla karşı karşıya” dedi.

Meslek Liselerinin Önemi Gün Geçtikçe Artıyor

Gelecekte gençlerimizin nitelikli ve vasıflı bir insan olmasını sağlayacak eğitim kurumlarımızın olduğunu belirten Ömer Karadeniz, “Gençlerimizin ilgisini sanayiye yöneltecek, onları nitelikli bir birey haline getirecek meslek liselerimiz var. Bizler, sanayici olarak meslek liselerimizin öneminin gün geçtikçe arttığının farkındayız. Bu farkındalığı da gençlerimize, katıldığımız seminerlerde, toplantılarda, yazılı ve görsel basında, kısacası her platformda üstüne basa basa anlatıyoruz. Bugün sanayisi gelişmiş toplumlara baktığımız zaman, yüksek refah seviyelerinin ardındaki esas itici gücün kaliteli mesleki eğitim sistemi olduğunu görüyoruz. Bu toplumların genç nüfusları sayıca bizden düşük, fakat nitelikli insan olarak baktığımızda bizden kat be kat üstünler. Bu durumu aşmak, sanayisi gelişmiş toplumlarla rekabet edebilir hale gelmek için, nitelikli insan yetiştiren eğitim kurumlarına destek olmamız gerekir” dedi.

Sorunun Çözülmesi İçin Kamu Kurumlarıyla Ortak Adım Şart

Çatı kuruluş PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak ülke geleceğine katkı sağlayacak bir mesleki eğitim sisteminin öneminin farkında olduklarını ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini vurgulayan Ömer Karadeniz, “En başta eğitimde yaşanan sıkıntıların doğru bir şekilde analiz edilmesi gerek. Analizi doğru ve planlı yapmazsanız alacağınız aksiyonların sonucu hep olumsuz olacaktır. Sadece biz sanayiciler değil, başta ilgili eğitim kurumlarımız olmak üzere, tüm kamu kurumlarımızın gençlerimizin istihdam dünyasına girememelerinin en büyük sebebinin nitelikli işgücü eksikliğinden kaynaklandığını görmeleri ve sorunun çözümü için bu neden üzerinden hareket ederek ortak adım atmaları gereklidir” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ