Nissan'ın CEO'su Makoto Uchida, otomotiv sektörünün geleceği olarak gördüğü katı yapılı batarya teknolojisi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Önümüzdeki beş yıllık süre zarfında bu devrim niteliğindeki teknolojiyi seri üretime geçirmeyi planlayan Nissan, elektrifikasyon sürecinde önemli bir adım daha atmayı hedefliyor. Bu yenilikçi teknoloji, elektrikli otomobillerin menzilini artırırken, şarj süresini kısaltmayı ve bu araçları daha uygun fiyatlı hale getirmeyi vadediyor. Peki, Nissan bu büyük hedefi nasıl gerçekleştirmeyi planlıyor ve bu planlar arasında kullanıcılar için neler var?

Nissan CEO'su Katı Yapılı Batarya Teknolojisi Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

Nissan CEO'su Makoto Uchida, katı yapılı batarya teknolojisi üzerine önemli bilgiler paylaştı ve önümüzdeki beş yıl içinde bu teknolojiyi seri üretime taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Şirket, 2024'te bu süreci başlatmayı planlıyor.

Elektrifikasyon sürecinde Nissan'ın önemli bir rol oynadığı biliniyor. Nissan Leaf modeli, bu sürecin Japon üreticisi için önemli bir rehber oldu. Nissan, elektrikli sürüş deneyimini kullanıcılara sunmak için e-Power teknolojisi adlı yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji, içten yanmalı motorları jeneratör görevi üstlenir hale getiriyor ve kullanıcıların şarj gereksinimini ortadan kaldırıyor.

Yeni bir döneme giren Nissan, katı yapılı batarya teknolojisine çok önem veriyor. CEO Makoto Uchida, yeni bataryaların devrim niteliği taşıdığını belirtti ve "Katı yapılı bataryalar oyunun kurallarını değiştirecek" dedi.

Katı yapılı batarya teknolojisi, yüksek enerji yoğunluğu ile çok daha fazla menzil değerlerine ulaşmayı mümkün kılacak. Şarj süreleri üçte bir oranında azalacak ve bataryaların daha az yer kaplaması sayesinde araç içi kullanım alanı da artacak.

Nissan, 2024'te bu plana uygun bir tesis oluşturarak, üretim için pilot programı başlatmayı planlıyor. Ayrıca, Nissan'ın elektrikli ve hibrit otomobilleri daha uygun fiyatlarla kullanıcılara sunma hedefinde yeni mühendislik yaklaşımları öne çıkıyor.

Nissan'ın "X-in-1" adını verdiği yeni bir sistemle birlikte, motor ve invertör gibi önemli bileşenlerin tek bir kutu içerisinde birleştirilmesi planlanıyor. Bu sayede, üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyorlar. Bu sistem, 2026 yılına kadar elektrikli araç ünitelerinin üretim maliyetini son 7 yıla göre %30 oranında düşürecektir.

Nissan'ın temel hedefi, elektrikli otomobillerin benzinli modellere göre daha pahalı olmasının neden olduğu fiyat handikapını tamamen ortadan kaldırmak.

Yenigün Haber Merkezi