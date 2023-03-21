Okulların yüz yüze öğretimi duyurması bekleniyor! 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından uzaktan eğitim kararı YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından açıklandı. Öğrenciler, üniversitelerin ne zaman başlayacağı, nisan ayında açılıp açılmayacağı sorularına yanıt aramaya başladı. Çalışma, Başkan Özvar'ın Nisan ayında yeni bir değerlendirme yapacaklarını söylemesiyle süreç hız kazandı. Üniversitelerin açılıp açılmayacağı sorusu YÖK'ten son dakika açıklamasını bekliyor. Peki 2023'te üniversite ne zaman başlıyor? İşte açılış tarihleriyle ilgili son gelişmeler...

Erol Özvar'dan Hibrit Eğitim Açıklaması

Yök başkanı Erol Özvar yaptığı basın açıklamasında;

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi