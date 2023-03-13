Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı. Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyuruldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" dedi. YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİRİLDİ:

Asrın felaketi sonrası ilan edilen bölgesel Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki illerde bulunan üniversitelere, deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapılması, bilişim desteği sağlanması için belirlenen üniversiteler ile eşleştirildi.

KAYIT DONDURMA HAKKI:

Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan tüm öğrencilere diledikleri takdirde bahar döneminde kayıt dondurma hakkı azami süreden sayılmamak üzere verildi.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK TANINDI:

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alabilmesi mümkün kılındı.

ÜCRETLERDEN MUAFİYET:

Ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve bir devlet yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler ile OHAL ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutuldu.

SINAVA GİREBİLECEKLER:

6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavlar ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılacak.

ÖDEME KOLAYLIĞI:

Vakıf yükseköğretim kurumları OHAL kapsamındaki illerde birinci derece yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerin, ödenmemiş bahar dönemi taksit ödemelerini güz dönemine kadar ertelemeleri ve eğitim-öğretim ücretleri, burs ve barınma ihtiyaçları konularında ayrıca kolaylık sağladı.