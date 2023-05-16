2023 yılının ilk dört ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 oranında azalarak 368 bin 867 oldu.

İpotekli konut satışları, Nisan 2023'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,0 azalarak 21 bin 769 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 25,4 oldu.

Türkiye genelindeki ilk el konut satışları, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,0 azalarak 26 bin 952 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 31,5 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan konut satışları ise Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 azalarak 2 bin 557 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarından en büyük payı bin 24 konut satışı ile Antalya aldı.

Rusya Federasyonu vatandaşları Nisan ayında Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya'yı, 377 konut ile İran, 136 konut ile Ukrayna ve 124 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Bu veriler, Türkiye'nin konut piyasasında belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor. Özellikle yabancı yatırımcılara yapılan satışlardaki düşüş, dikkat çekici oranlarda.