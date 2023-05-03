Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlendi. Enflasyon verilerinin nisan ayında ne kadar olduğu, kiracı ve ev sahipleri tarafından sorgulanıyor. Hem market alışverişi hem de kira fiyatları etkileyen enflasyon oranları, vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, nisan ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre; Nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.

ENSLASYON DÜŞÜYOR AMA FİYATLAR ARTIYOR!

Vadandaşlar, enflasyonun düşmesine rağmen cep yakan fiyatlara ve yoksulluğa isyan ediyorlar. Açıklanan eflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirten vatandaşlar hayat pahalılığı karşısında eriyen gelirlerinin yetmediğini belirttiler. Giderek derinleşen ekonomik kriz, toplumun yaşam tarzını değiştirmeye devam ediyor. Temel tüketim ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan aileler, açıklanan rakamlara ve verilen 'müjde'lere rağmen pazardaki fiyatların artmasına tepki gösterdi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

TÜİK tarafından bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi nisanda yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.