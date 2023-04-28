Yaklaşık iki hafta önce açıklanan Mart ayı TÜFE verilerinde manşet rakamın belirgin şekilde geri çekildiğini çekirdek rakamın ise buna eşlik etmediğini görmüştük. Benzer durum PCE için de geçerli. Manşet PCE endeksinin yıllık bazda %5,0’ten %4,1’e gerilemesi beklenirken çekirdek PCE’nin ise %4,6’da kalacağı tahmin ediliyor. Piyasalar TÜFE rakamını gördüğü için PCE endeksinin aynı paralelde tablo çizmesi sürpriz etkisi yaratmayacaktır. Bu noktada piyasa beklentisini belirleyecek olan unsur rakamların tahminlerden ne ölçüde ayrışacağı olacaktır. Dün çeyreksel PCE endeksinin %4,4’ten %4,9’a yükselmesi (beklenti: %4,7) ise aylık PCE endeksinde yukarı yönlü risklerin arttığına işaret ederek negatif bir sinyal verdi.

TL: TL açısından günün en önemli konu başlığı olan PPK toplantısında TCMB beklendiği gibi politika faizini herhangi bir değişiklik yapmayarak %8,50 seviyesinde tuttu. Beklentilere paralel karar piyasalar üzerinde anlamlı bir etki göstermezken hafta başına kıyasla bakıldığında kurlardaki değişimin ise düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Öte yandan toplantı sonrasında yayımlanan metin neredeyse değişmezken yeni bir mesaj da verilmedi. TCMB’nin bir sonraki toplantısı 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul: Hafta başından bu yana zayıf bir performans sergileyen BIST-100 endeksi dün açılışın ardından 4750 puana kadar geri çekildi. Teknik açıdan endeksin 4700 puanın üzerinde tutunuyor olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Öyle ki bu bölgede kalındıkça zayıf performansın ardından tepki alımlarının geldiğini görebiliriz. Ancak bu tepki alımları sırasıyla 4900 ve özellikle de 5000 puanı aşmadıkça endekste büyük resimde anlamlı bir değişiklik göremeyebileceğimizi düşünüyoruz.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5277.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5241, 5199, 5162 ve 5119 destek olarak izlenebilir. 5315, 5357, 5394 ve 5436 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.4499 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.4305, 19.3915, 19.3525 ve 19.2750 destek olarak izlenebilir. 19.4695, 19.5080, 19.5470 ve 19.6250 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ