NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta yapılmaya başlamıştı.



Nisan ayı aile destek ödemelerinin de önümüzdeki haftadan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?



Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.



Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:



450 TL ve altı olanlar 1250 TL alacak.



450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1100 TL alacak.