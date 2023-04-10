Eğitici ve öğretici içerikleri ile çocukların olduğu kadar ailelerin de tercihi olan çizgi kahraman, kendi adını taşıyan uygulaması ile minik dostlarını eğlendirirken öğretmeye devam ediyor. Kullanıcıların; App Store ve Play Store uygulama mağazalarından IOS ve Android cihazlar için ücretsiz olarak indirebileceği uygulamada birbirinden farklı 8 oyun bulunuyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen pazarı olan mobil oyun uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. 5 milyon aboneyi aşan Youtube kanalında ve TRT Çocuk ekranlarında her gün yayınlanan bölümleriyle 7’den 70’e herkesin büyük beğenisini kazanan Niloya, neşe dolu mutluluk dünyasının kapılarını, kendi adını taşıyan mobil oyun uygulaması ileApp Store ve Play Store mağazalarındadaaçıyor. Her bölümünde farklı bir konu ile sevenlerini yeni maceralara sürükleyen çizgi kahraman, mobil uygulamasında da; ses eşleştirmeden yapboza, nesne toplamadan kıyafet giydirmeye, fark bulmadan nesne boyamaya kadar 8 farklı oyunla sevenleriyle buluşuyor.

Teknolojiye bağlı olarak çocukların oyun ve eğlence anlayışları da değişerek gelişiyor. Mobil oyun pazarı dünyada 116 milyar dolar, Türkiye’de ise 450 milyon dolarlık hacme ulaştı. Digital Turbine’ün Mobile Marketing Assosiation (MMA) işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Türkiye’deki Mobil Oyuncular” araştırmasına göre ise Türkiye’de her 10 kişiden 8’i mobil oyun oynuyor.

Niloya Minik Dostlarını Mobil Oyun Dünyasına Davet Ediyor

Eğitici öğretici oyunları ile çocukların dijital hayatta geçirdiği zaman dilimine olumlu katkılar sağlamayı amaçlayan Niloya mobil oyun uygulaması, IOS işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve Android işletim sistemine sahip herhangi bir akıllı telefon ya da tablet aracılığıyla indirilebiliyor. Minik dostlarını yeni oyunlar oynamaya davet eden Niloya mobil oyun uygulamasında birbirinden farklı, eğlenceli ve eğitici-öğretici oyunlar bulunuyor.

Düzenli olarak güncellenip yeni seviyelerin ekleneceği uygulamada, yapılacak duyurular sayesinde minikler ve aileleri Niloya ile ilgili tüm gelişmelerden anında haberdar olabiliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ